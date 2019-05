Rechazan a Maestros Interinos En la “Belisario Domínguez”

Tapachula, Chiapas, 08 de mayo.- Padres de familia de la escuela primaria federal bilingüe Belisario Domínguez Palencia, insisten que no quieren que a sus hijos les impartan clases maestros interinos.

Adelin Fernández Guzmán dio a conocer que fueron ingresados maestros interinos sin ser tomados en cuenta los padres de familia, sin una reunión previa.

Hace varias semanas se suscitó un incidente al interior de la institución que se ubica en la colonia Octavio Paz, entre un interino y uno de base, donde calificó de grave que su hija haya sido tomada como testigo en un acta administrativa que hizo la supervisora.

Añadió que se trató de una medida ilegal porque no la tomaron en cuenta como madre de familia, situación por la que solicitó la intervención de la Secretaría de Educación, porque el director tampoco ha querido tomar cartas en el asunto.

Hizo un llamado a la supervisora para que se hagan las gestiones correspondientes para que les manden maestros de base, ya no quieren a más interinos, porque de los que actualmente imparten clases, solamente uno está titulado, ya que tienen preparatoria, otro van en segundo semestre de la UPN y otros apenas van a iniciar la carrera.

Fernández Guzmán manifestó que “entonces en manos de quien estamos dejando la educación de nuestros hijos, lamentablemente el director encargado de la escuela siempre ha estado a favor de los interinos, además solicitamos un informe de los recursos que se han ejercido porque la escuela está dentro del programa de tiempo completo”.

En tanto la madre de familia Priscila Leticia Sandoval Rodríguez dio a conocer que son muchas las anomalías que hay al interior de la escuela y ya es tiempo que la Secretaría de Educación tome cartas en el asunto, porque los más afectados son los alumnos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González