Temen Accidentes por Cerrar Vialidad en Tuxtla Chico

Tuxtla Chico, Chiapas; 9 de Mayo.- Conductores de vehículos denunciaron que de manera irregular, el Ayuntamiento cerró la vialidad en la entrada principal a esta población y la carretera internacional.

Laureano Martínez Gallegos dio a conocer que se nota que esta disposición implementada por la alcaldesa Deysi González la hizo sin consultar a un especialista, porque cerraron el paso a los automovilistas que quieran incorporarse a la carretera internacional, buscando la frontera Talismán, ahora tienen que incorporarse en una maniobra que se vuelve aún más peligrosa en ese tramo carretero.

Los que van sobre la carretera y van a incorporarse al pueblo, ya no podrán incorporarse como anteriormente se hacía, señaló, ahora tienen que hacer corte de circulación y eso puede provocar algún percance en ese de por sí peligroso crucero.

Otra de las preocupaciones, afirmó, es que ahora la ambulancia del Centro de Salud no podrá incorporarse con prontitud a la vía de circulación de manera inmediata en caso de una emergencia, y deberá ir a dar vuelta hacia la siguiente cuadra.

Los postes que pusieron frente a la salida principal del Centro de Salud obstruyen el paso y los vehículos de emergencia tienen que hacer maniobras para la salida hacia Tapachula, para llevar a los pacientes a algún centro hospitalario.

Los mototricicleros de por sí son imprudentes y ahora están metiéndose en sentido contrario, con lo que ponen en riesgo la integridad física de sus pasajeros.

Varios transportistas independientes dieron a conocer que, efectivamente, en ese tramo la SCT va a tomar algunas medidas para proteger la integridad física de los peatones y de las unidades de transporte público y particular, ya que solicitaron la instalación de reductores de velocidad, los del Ayuntamiento también tenían que participar colocando señalamientos y mover el ascenso y descenso, pero como que entendieron las indicaciones y cerraron la vialidad. EL ORBE / Rodolfo Hernández González