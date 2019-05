Agua Sucia y Apestosa Manda Coapatap a Colonia “El Carmen Maravillas”

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo.- Habitantes de la colonia Carmen Maravillas, al suroriente de la ciudad, denunciaron que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), les suministra agua sucia y apestosa.

Según dieron a conocer, este problema tiene más de tres meses y por más que han acudido a buscar al director de ese organismo, César García, no les han dado una solución.

Leonel Martínez señaló, “a pesar de que nos mandan agua de muy mala calidad, que a muchas personas ya les provocó enfermedades en la piel, el recibo llega bastante puntual y con cobros excesivos”.

Es preocupante esta situación que padecen los usuarios del Coapatap en ese sector de la ciudad, dijo, y no les han dado una explicación del por qué les suministran agua de mala calidad.

Lo único que saben, según dio a conocer, es que el motor del pozo profundo se lo llevaron y no saben de dónde les mandan agua o si el pozo necesita rehabilitación o si está contaminado con aguas negras, pero los más afectados son los usuarios. EL ORBE / Rodolfo Hernández González