Habitantes de Bonanza en Penumbras, Falta de Agua, Basura e Inseguridad

* Ayuntamiento los Mantiene en el Olvido.

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo.- Cientos de familias del fraccionamiento Bonanza, ubicado al oriente de la ciudad, están siendo afectados desde hace ya casi tres meses con la basura, porque desde entonces los camiones recolectores no han pasado.

Por si fuera poco, tampoco cuentan con alumbrado público y por lo mismo tienen altos niveles de inseguridad; sus calles están completamente destrozadas, no tienen obra alguna y, desde la semana pasada, al igual que el resto de la ciudad, carecen de agua potable.

En el primero de los casos, vecinos del lugar señalaron que, a mediados del mes de Marzo, llegó por última vez el carro recolector de basura y que, sin aviso previo, ya no regresó.

Tampoco ha llegado alguno de los 45 camiones que asegura el Ayuntamiento local, rentó por varios millones de Pesos para que una empresa privada hiciera esas tareas.

Por lo mismo han tenido que pagar a los tricicleros, quienes también informaron a los pobladores de ese populoso sector de la ciudad, que subieron sus tarifas porque ahora el Ayuntamiento les pide más dinero para recibirles los residuos.

En el caso del alumbrado público, mencionaron que personal que consideran son del Gobierno Municipal, llegaban por las mañanas, se subían a los postes y, por las noches, ya no encendías las lámparas.

Por ello creen que llegaban a canjear focos buenos y, en su lugar, dejaban descompuestos, y ahora está casi todo en penumbras.

Curiosamente, extranjeros que han ingresado al país de manera ilegal utilizan ese atajo para evitar la vigilancia de las autoridades y tratar de confundirse con el resto de la población.

En ese fraccionamiento se han robado infinidad de vehículos, recordaron; ha habido robos en viviendas y negocios, asaltos a transeúntes, entre otros delitos, incluso a plena luz del día.

Reconocieron que antes se realizaban patrullajes en los que participaban elementos de diversas corporaciones policíacas, pero que dejaron de hacerlo -quizá- por las lamentables condiciones en las que se encuentran sus calles, que ahora se asemejan más a caminos para carretas.

Algunos tramos están en tan en pésimas condiciones que choferes del servicio público han descartado la posibilidad de transitar por ahí, y sólo lo hacen quienes viven en ese sector.

La carpeta asfáltica desapareció, al igual que el adoquinado mixto que había debajo y hasta las bases, dejando en claro que el compromiso gubernamental de pavimentar esas arterias fue solamente una promesa que no pudieron cumplir.

Muchos años atrás se argumentaba que antes de pavimentar debían modernizar los sistemas de drenajes, agua potable y drenes. Administraciones anteriores hicieron esos trabajos, pero ahora, el pretexto es que no hay dinero.

En los siete meses que lleva el actual gobierno que encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, en ese fraccionamiento no se ha comenzado ninguna obra. Es más, el camellón central permanece en pedazos y abandonado, como desde hace varios años.

Lo peor de todo es que las colonias aledañas están en condiciones similares o peores. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello