Por la Frontera Sur han Pasado Migrantes de 49 Nacionalidades

*Además del Contrabando de Mercancía.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo.- La Frontera Sur de Chiapas es una puerta abierta no solo para que entren de manera ilegal decenas de toneladas diarias de todo tipo de mercancías, sino también miles de extranjeros indocumentados de al menos 49 nacionalidades.

De la gran mayoría de ellos, que pudieran superar los cien mil en los primeros tres meses de este año, se desconocen sus antecedentes penales, estado de salud, intenciones y su actual ubicación.

En el caso específico de Chiapas, en el primer trimestre del año fueron asegurados casi 17 mil extranjeros por no haber acreditado su legal estancia en el país y deportados a sus naciones de origen.

Hasta ahora se creía que estos provenían solamente de Centroamérica, Cuba y de alguna parte de África, pero, en realidad, son de casi todas partes del mundo, incluyendo de las regiones en guerra y de las que mantienen cuarentenas por pandemias.

De acuerdo a un informe solicitado por rotativo EL ORBE a la Secretaría de Gobernación, en torno a las nacionalidades de los repatriados, en el primer trimestre del año, desde Chiapas, se dijo que la lista la encabezan 16 de norteamericanos y tres de Belice.

El grupo más grande es de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica: 7 mil 378 de Honduras, 4 mil 436 de Guatemala, y mil 545 de El Salvador; además de 272 de Nicaragua y cuatro panameños.

De los mil 296 asegurados en ese periodo que provenían de las Islas del Caribe, se informó que 628 eran de Cuba y 668 de Haití.

Mientras que, de América del Sur, fue un boliviano, 63 de Brasil, 18 de Chile, 5 de Colombia, 15 de Ecuador, uno de Uruguay y 49 de Venezuela.

También entre los deportados del primer trimestre del año se identificaron a dos extranjeros que provenían de Polonia.

En el caso de los 826 indocumentados del continente asiático que fueron asegurados en Chiapas en ese lapso, 7 eran de Afganistán, 255 de Bangladesh, uno de China, 333 de la India, ocho de Irak, 4 de Irán, 94 de Nepal, 32 de Pakistán, uno de Siria, 70 de Sri Lanka, y 21 de Yemen.

En tanto que, de los más de mil africanos asegurados, cien eran de Angola, uno de Benín, tres de Burkina Faso, y 321 de Camerún.

Cobra especial atención los 417 provenientes de la República Democrática del Congo, luego de los severos problemas por los que está atravesando ese país por un brote endémico de Ébola, que ya ha cobrado la vida de más de mil personas en los últimos seis meses.

También fueron asegurados en Chiapas a cuatro de Costa de Marfil, 55 de Eritrea, 4 de Etiopía, 28 de Ghana, 29 de Guinea, uno de Lesoto, 2 de Mali, 2 de Marruecos, 10 de Mauritania, 2 de Nigeria, 7 de Senegal, 8 de Sierra Leona, uno de Sudáfrica, 4 de Sudán, 6 de Togo y uno de Uganda.

Hasta el momento no se ha confirmado si algunos de ellos tenían antecedentes de terrorismo, delincuencia organizada, homicidios, narcotráfico, ataques sexuales, extorsión, asaltos a mano armada, robos, secuestro u otros delitos graves.

Se desconocen, también, los motivos que hay para seguir permitiendo que cientos de extranjeros entren al país de manera ilegal. Incluso se sospecha que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) pudieran estar involucrados, porque pasan frente a ellos sin que se inmuten.

También se teme que pudieran estar involucrados en la infinidad de motines y fugas que ha habido en la Estación Migratoria Siglo XXI en las últimas tres semanas, donde se cree que han podido escapar unos dos mil asegurados, la mayoría de ellos de Cuba y Centroamérica.

Este jueves, la dependencia dio a conocer que otros 56 cubanos fueron deportados vía aérea desde Tapachula hacia La Habana, Cuba.

Crece el Número de Niños Deportados.

De acuerdo a ese informe oficial, en lo que va del 2019 el número de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados presentados ante la autoridad migratoria y repatriados, se ha incrementado de manera importante. La mayoría corresponde a provenientes de Honduras.

Hasta ahora, una tercera parte del total del flujo irregular que ingresa por la frontera sur es de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el informe anual 2018 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México durante el año pasado 31 mil 717 niños, niñas y adolescentes extranjeros (acompañados y no acompañados) fueron registrados en las Estaciones del INM, de los cuales 97 por ciento, es decir 30 mil 768, procedían de Centroamérica

Con lo que respecta a este año, el número se incrementó en alrededor del 56 por ciento en el primer cuatrimestre del año, con relación al mismo período pero del 2018.

La última cuantificación señala que de Enero a Abril fueron asegurados 15 mil 499 menores de edad. Ocho mil 498 de ellos eran hondureños, lo que representa un 55 por ciento. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello