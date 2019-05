Paralizada la Venta de Viviendas por Falta de Subsidio Federal

Jordán Santacruz de León, el declarante.

* Lamentan Empresas Constructoras Locales.

Tapachula, Chiapas; 17 de Mayo.- Se ha detenido bastante la compra y venta de viviendas porque anteriormente había el factor del subsidio federal, el mismo que ahora ha estado limitado a las reglas de operación que mayormente han tenido más candados, afirmó Jordán Santacruz de León, director de la empresa NHB Servicios Inmobiliarios.

Muchas empresas están paradas, desde Enero no realizan una sola venta, ni una sola inscripción al Infonavit o relación a créditos que pudieran estar sujetos al subsidio federal, esto, lógicamente, es una cuestión preocupante porque al no haber esa venta no hay creación de empleos, no hay compra de materiales y eso afecta a la economía local.

Anteriormente, dijo, solo con que el desarrollador cumpliera con ciertos requisitos tenía el subsidio federal, ahora también es el trabajador con base a su salario, los años de trabajo y ciertas condiciones que se le están solicitando como debe y puede cumplir para hacerse acreedor a ese subsidio federal, “entonces tenemos realmente, dentro de la zona un problema, que están detenidas muchas viviendas porque ya no se está llevando a cabo el subsidio federal”.

Había empresas que recibían un subsidio federal de entre 54 mil hasta 68 mil Pesos. “El subsidio federal está basado en el salario del trabajador, hay subsidios desde 9 mil pesos y la verdad ya no impacta tanto para ser un factor que ayude al trabajador a obtener una vivienda, está siendo bastante limitativo”, explicó.

Es una situación bastante crítica en la reducción del subsidio federal, “creo que habría que considerar dar una mayor agilidad en cuanto al otorgamiento y la cantidad del subsidio que ha sido una palanca para el desarrollo y que ahora está muy limitado”.

Difícilmente van a querer invertir en construir viviendas cuando no tendrán ese subsidio, ese apoyo, que era la palanca para poder distribuirlas y sacarlas a la venta, porque también el valor de la vivienda está siendo muy limitativo, son factores que en su conjunto desalientan al desarrollo de fraccionamientos, sostuvo.

Más adelante informó que están en contacto con desarrolladores que está construyendo y otros que ya tienen construidas viviendas, están parados, por eso la situación es crítica, porque tampoco están inscribiendo créditos con subsidios desde inicios de este año, no hay créditos inscritos con subsidio federal.

La mayoría de los trabajadores está consientes de que hay un subsidio federal y cuando van a adquirir casa buscan beneficiarse con ese apoyo, pero ahorita hay un desaliento tanto en el trabajador como en el constructor, porque no están siendo muy claras las reglas de operación, añadió.

Hay mucha gente que está necesitada de una vivienda en la zona, pero está dicha limitante, la mayoría se está dedicando a comprar a un tercero, no por medio de subsidio, alguien que está buscando el mejor precio para adquirir una casa, dijo.

“Para Chiapas tenemos entendido que hay un subsidio este año de 25 millones de pesos, pero no están siendo utilizados porque las reglas de operación están muy limitativas”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González