Soyeros Anuncian Movilización por Recortes al Presupuesto Agrícola

Tapachula, Chiapas; 17 de Mayo.- Debido al incumplimiento de pago correspondiente al ingreso objetivo a la comercialización del ciclo de producción Primavera-Verano del 2018 y al recorte de los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), soyeros del Soconusco anunciaron movilizaciones para exigir al Gobierno Federal liquide los adeudos.

El representante No Gubernamental del Producto Oleaginosas del Estado de Chiapas, César Ozuna Estudillo, dio a conocer que existe un malestar generalizado entre los 800 productores de soya ante el incumplimiento de los acuerdos de pago por parte del Gobierno Federal, ya que en breve iniciará otro periodo de siembra y aún no han sido entregados los incentivos del año pasado.

Con el cambio de Gobierno se les informó que en el mes de Enero serían liquidados, pero antes de la fecha acordada la SADER les notificó que el pago se pospondría para el 15 de Abril, pero sólo fueron engañados, y tras una reunión sostenida la semana pasada, las autoridades les informaron que el recurso se les entregará la primera quincena de Junio, pero está situación de mentiras por parte del Gobierno Federal ha causado inconformidad entre los productores del Estado, por lo que acordaron realizar protestas para los próximos días.

La deuda con los 800 soyeros del Soconusco supera los 15 millones de Pesos, correspondiente al ingreso objetivo a la comercialización, ya que el Gobierno debe cubrir el excedente del precio de la tonelada, que fue de 8 mil 800 Pesos en el pasado ciclo de producción.

Los productores ya no quienes más mentiras, dijo, ya que la SADER no ha publicado ni siquiera las reglas de operación, lo que deja entrever que el pago aún no llegará, porque este mecanismo debe darse a conocer, primeramente.

Ante este escenario, los productores de soya del Soconusco acordaron realizar una marcha pacífica en la ciudad de Tapachula, la cual se realizará el miércoles 22 o jueves 23 de Mayo, que partirá del estadio olímpico hacia el parque central, para posteriormente descender hacia las instalaciones de la SADER en esta ciudad, en donde se espera colocar mantas y tractores para exigir a las autoridades el cumplimiento de pago.

Mencionó que esta movilización también servirá para externar la molestia contra el Gobierno Federal por los recortes de los programas de la SADER, toda vez que se eliminó el subsidio del Seguro Agrícola, la reducción del subsidio de las coberturas agrícolas, y de Procampo, además del subsidio al diesel agrícola.

“Invitamos a todos los productores de todas las organizaciones a que participen en la marcha pacífica que se realizará la próxima semana, ya que todos somos afectados por el incumplimiento de pagos y por los recortes de programas de la SADER” sostuvo.

Finalmente, exigió al Gobierno Federal que atienda las demandas de los productores y que cumpla con el pago de los adeudos, se brinden los apoyos necesarios al campo, ya que, si no existen los incentivos a este sector, la economía de la región se verá afectada de manera drástica. EL ORBE/Marvin Bautista