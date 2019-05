Trabajadores Despedidos Exigen Reinstalación en Ayto. de Huixtla

* Culpan a José Luis Laparra.

Huixtla, Chiapas; 17 de Mayo.- La exsíndico Lizbeth Uriana López Méndez denunció que con documentos falsos, entre ellos su firma, fueron “despedidos” 107 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento, a los mismos que desde hace 8 meses ya no los dejaron entrar a realizar sus actividades.

Responsabilizó de toda estas anomalías en las que se han cometido delitos del fuero común y federal, a la actual administración que encabeza el alcalde de MORENA, José Luis Laparra Calderón, toda vez que a base de acciones ilícitas es quién se beneficia para poder meter a igual número de personas a trabajar y con ello cumplir sus compromisos de campaña.

Durante la rueda de prensa en la que estuvo acompañada de la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Oficios Varios al Servicio del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Huixtla, Chiapas, aseguró que en la administración anterior en la que fungió como Síndico, le pagaron a los trabajadores su salario y sus prestaciones para cerrar su ejercicio, y el 4 de Octubre surgió un cuadernillo con número 105/2018 donde se notificaba la baja laboral de los 107 sindicalizados, de los cuales uno ya murió.

En ese documento aparece su nombre y una firma, la misma que ya demostró ante la Fiscalía de Justicia del Estado que es falsa, tal como lo arrojó la prueba de grafoscopía, lo mismo que el sello no es el oficial que utilizaba para sus actividades, sostuvo.

Es lamentable, indicó, que en esta falsificación de documentos haya dado fe el licenciado Israel Pérez Olivera, Notario Público Adjunto a la Notaría Pública número 46 del Estado de Chiapas, de la que es titular el licenciado Miguel de Jesús Solórzano Grajales, con residencia en Tuxtla Gutiérrez.

No Aparece Ninguna Notificación Oficial en el Tribunal Burocrático del Despido: Abogado.

Por su parte, el abogado del sindicato, Francisco Ancheyta Bringas, precisó que en el Tribunal Burocrático no aparece ninguna notificación del despido de los 107 trabajadores, por lo que de manera ilegal, desde hace ocho meses, no los han dejado ingresar a las instalaciones del Palacio Municipal y ante la oposición del alcalde José Luis Laparra Calderón, continuarán con el curso legal del caso.

Hizo un llamado al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a las autoridades del Poder Judicial para que se atienda esta problemática que mantienen en situación bastante difícil a los trabajadores, muchos de ellos en condiciones de salud complicada, que están sin recibir sus salarios, donde se ven afectadas sus familias y sus hijos, pues muchos de ellos ya han tenido que abandonar sus estudios.

La relación laboral no está rota, no hay ningún laudo laboral, solo hubo un aviso de recisión laboral al Tribunal Burocrático, pero no se acreditó, señaló.

El abogado y la Exsíndico presentaron el citado cuadernillo con una serie de inconsistencias, tanto el que fue entregado por parte de la autoridad municipal al Tribunal Burocrático como el que presentaron en el Juzgado Federal en lo que se refiere a las firmas falsas y a los sellos que no corresponden con el sello oficial. EL ORBE / Rodolfo Hernández González