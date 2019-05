Aumenta Inseguridad en “Vida Mejor” por Falta de Recorridos Policiacos

* Colonos Amenazan con Actuar Contra Delincuentes.

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo.- Representantes de la colonia Vida Mejor exigieron a las autoridades que se les brinde la atención de suministrar las lámparas de alumbrado público, ya que la ola de asaltos a estudiantes ha ido creciendo considerablemente en las últimas fechas, situación que tiene molestos a sus habitantes.

En este sentido, Julio Mérida, habitante de esta colonia, afirmó que están cansados de tantos asaltos ocurridos en esta zona, los vecinos ya se organizaron para agarrar a los asaltantes y lincharlos, porque aseguran que la seguridad que brindan las corporaciones policíacas es deficiente y carente de estrategias, por ello, culparon a las autoridades de lo que pudiera ocurrir.

En la colonia se han incrementado los robos a casa habitación, asaltos y otros ilícitos, y aunque han pedido la atención de las autoridades policíacas no han atendido esta demanda, situación que ha causado preocupación entre los habitantes, ya que los índices de inseguridad cada vez más van a la alza.

Asimismo, se han incrementado los robos de motocicletas, pues los ladrones aprovechan la falta de alumbrado público para introducirse a las viviendas y saquearlas, cuyos ilícitos se presentan principalmente en las altas horas de la noche, problemática que ha unificado a los vecinos para poder hacerle frente a los «pillos», porque las autoridades no han hecho nada para contrarrestar la inseguridad.

Mientras exista alumbrado público y buenas condiciones de las calles y avenidas y mayor recorridos policíacos, habrá en consecuencia mayor seguridad, por lo que advirtió a los delincuentes que no traten de agredir a los jóvenes estudiantes, porque las familias de esta colonia van a responder por ellos.

Los jóvenes estudiantes de la escuela secundaria número 3 sufren las consecuencias de la falta de atención de este servicio, ya que se han visto en la necesidad de esperarse unos a otros a la hora de la salida, e irse en grupo para evitar ser asaltados.

Es necesario que las autoridades policíacas puedan reforzar los recorridos, pero se quiere que se bajen de las patrullas y caminen por los andadores, ya que son en estos lugares donde se registran la mayor parte de los delitos, ya que las pocas veces que llegan a la colonia, los policías sólo van en las unidades con las torretas encendidas.

También se refirió a las condiciones de las calles y avenidas de este centro poblacional que tiene serios deterioros, y los baches se han vuelto un riesgo latente para los automovilistas en la temporada de lluvia.

Por último, hizo mención al desabasto del agua potable en estas colonias del sur de la ciudad, situación que se ha generalizado y se ha vuelto común en los últimos meses, por ello pidieron una explicación a las autoridades de COAPATAP para que les informen cuál es la razón del desabasto, porque es lamentable que en los recibos del pago por consumo vienen elevadas las tarifas sin que las familias tengan agua periódicamente. EL ORBE/Marvin Bautista