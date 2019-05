Falta de Comercialización Enfrentan Productores de Rambután del Soconusco

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo.- “El primer problema mayúsculo que tenemos en estas fechas es la comercialización, es ahí donde tenemos nosotros la problemática, porque los compradores fijan sus precios, nos quieren pagar precios muy bajos por el rambután”, señaló el presidente del Sistema Producto Rambután a nivel estatal, Moisés Hernández.

Destacó que se preocupan por la sanidad del producto, trabajan de la mano con el delegado 08 de la SADER, Fortunato Urtuzuástegui Ibarra para ver esta situación por la que atraviesan los productores de rambután, toda vez que han implementado desde el año pasado las guías para la exportación y para que la fruta pueda transitar libremente en la República Mexicana hacia el mercado nacional y evitar ser parados por la Policía, porque pueden pensar que es robado o carece de sanidad, pero con esas guías se da la certeza que va de las huertas de esta región.

Entrevistado en el marco de su toma de posesión, informó que tienen muchas necesidades y requieren de los programas del Gobierno, los fertilizantes, “muchos compañeros están haciendo empacadoras, los costos son altos, eso es lo que estamos viendo con el Gobierno que nos apoyen, estamos viendo también con la Asociación Agrícola certificar los huertos para ya tener nuestros registros y no se nos complique la exportación que es elemental para nosotros, porque en Estados Unidos las políticas de importación son muy duras; Senasica nos está certificando, te piden bastantes requisitos, pero esa es la alternativa para que llegue al mercado extranjero”.

Dijo que hay muchos productores, pero también hay muchos de traspatio que no se registran, entonces no hay un control, es necesario tener un padrón real, para ver cuántos están certificados y los que no estén, deberán hacerlo, para eso es el Sistema de Producto, brindarles el apoyo.

La falta de canales de comercialización de manera directa es lo que les ha faltado, no han podido lograrlo, sobre todo porque tampoco han contado con el acompañamiento del Gobierno, el “coyotaje” siempre ha existido y eso “mata” a un productor, pero son ellos los compradores, son los intermediarios que llevan la fruta a los Estados Unidos, “lo ideal sería que a través del Gobierno comercializáramos la fruta”, precisó.

Tampoco abastecen toda la República Mexicana, dijo, hay lugares como Tijuana, Monterrey o Guadalajara en donde no se conoce la fruta, entonces tienen que trabajar sobre eso, sin intermediarios para que el rambután llegue primeramente al mercado nacional y luego tratar de buscar el internacional, donde desde luego, es el que paga más.

“Todos nos quejamos del Gobierno que no apoya, pero también no hacemos mucho por acercarnos al Gobierno que tiene muchos apoyos, muchos programas para apoyar al agricultor, pero a veces nos da un poquito de flojera hacer los trámites, los protocolos que tiene uno que cumplir a veces son difíciles, pero volviendo al caso de la certificación, es muy dura, sin embargo se debe hacer”, aseguró. EL ORBE / Rodolfo Hernández González