Hospital de Huixtla Sufre Desabasto de Medicamentos, Camas e Insumos

* Atiende a Pacientes de la Costa y Sierra.

Huixtla, Chiapas; 18 de Mayo.- Con apenas el 35 por ciento de abasto de medicamentos trabaja el Hospital General ubicado en este municipio, situación que afecta severamente a los pacientes porque, en su mayoría de escasos recursos económicos, tienen que hacer las compras, precisó María Margarita Tirado Mina, secretaria subseccional de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

“Es sabido ante todas las instancias y es público también que el Hospital General aquí en Huixtla tiene varias deficiencias, carece de abasto de medicamentos, pero no es porque nosotros queramos, es un problema a nivel Estado, a nivel nacional”, agregó.

Se han hecho compromisos, han estado en reuniones con el Gobierno del Estado, donde ha participado el secretario de Salud, doctor Castellanos y autoridades, donde la secretaria general del SNTSS, María de Jesús Espinosa de los Santos ha estado presente y se han llegado a acuerdos y compromisos del surtimiento de medicamentos, pero todo cambio lleva su tiempo.

El Hospital General carece de insumos, de material, le pega a la población, al que viene a solicitar el servicio, “nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar a la población y como trabajadores, los compañeros, a pesar de que contamos con ISSSTE, por la cercanía acudimos al hospital con la necesidad de recibir la atención y hemos vivido en carne propia de que tenemos que comprar los medicamentos, hasta un par de guantes porque no hay, no tenemos jeringas”.

Dijo que tanto el medicamentos como los insumos apenas se tienen en un 35 por ciento, la verdad es que hay escasez. “Sería mentir que se va a lograr el surtimiento de un 100 por ciento, quizá se logre cuando mucho un 70 por ciento, vuelvo a repetir que hemos estado en reuniones y ha hecho compromisos Hacienda, que es quien da el presupuesto a la Secretaría de Salud, ha refrendado que va a tomar de las arcas para podernos dar, pero estamos a la espera”.

Se necesitan millones de Pesos para solventar la problemática que se vive en el Sector Salud, en la actualidad casi son 900 millones de Pesos los que deben de los pagos de los trabajadores, SAR, FOVISSTE, a terceros, es una gran deuda la que tiene el Gobierno con la Secretaría de Salud.

“Es admirable decir, es honesto reconocer que hacemos lo imposible para darle un trato digno al paciente dentro de nuestras posibilidades, quizá no de toda calidad por las carencias, pero sí lo más posible humano que se pueda, reconozco a mis compañeros el esfuerzo que hacen”, aseguró.

Este hospital es para 30 camas censables y se atiende alrededor de 90 y hasta 120, es insuficiente, porque ésta es una cabecera municipal donde se recibe gente de la Sierra, de Motozintla, Siltepec, y de la Costa desde Mapastepec, “y si no se les puede dar cabida se trasladan a la ciudad de Tapachula, pero si ustedes se pueden dar cuenta, hay afuera mucha gente esperando atención”, añadió.

Respecto a que sí se suspenden cirugías por falta de medicamentos e insumos, señaló que no, porque el personal pone su mayor esfuerzo y el usuario tiene que realizar las compras, el familiar del paciente compra todo, desde un guante hasta una sutura para poderlos atender.

La mayor parte del equipo está en media utilidad, había problemas con lo que era el de anestesia, pero ya fue reparado, a todo el equipo se le tiene que dar mantenimiento, sobre todo al equipo médico, eso influye en la mala atención que se le da a los pacientes, “que no es de nuestra parte incurrir en una negligencia y poder ser hasta demandados, pero todo se debe a las carencias, el personal de salud no cuenta con un seguro de protección ante riesgos o una demanda, el que teníamos, desde el 2012 la institución no lo paga, entonces el personal de salud está desprotegido”.

Igual tienen problemas con los créditos al FOVISSSTE porque al personal se lo descuentan, pero no es depositado, lo mismo sucede con los que compraron carros, lamentablemente a muchos hasta se los recogieron por falta de pago, pero en realidad el descuento lo hace la parte patronal, pero no es pagado al proveedor, “incluso hasta los prestamos que nosotros manejamos de hojas verdes por parte del ISSSS están limitadas, no hay prestaciones y pues eso influye en todo el personal, en el bolsillo económico, igual con los famosos bonos estatales, precisamente porque no hay presupuesto”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González