Aumenta 30% el Robo de Vehículos en Tapachula

* En el Centro y Plazas Comerciales.

Tapachula, Chiapas; 19 de Mayo.- El robo de automóviles es uno de los delitos más latentes en México, el cual afecta severamente el bolsillo del usuario y, a veces, de toda la familia, ya que a pesar de que las víctimas interponen su denuncia ante las autoridades correspondientes, un porcentaje alto de los automotores no llega a recuperarse.

Según información del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) en materia de seguridad pública, en Tapachula, el robo de vehículos ha incrementado en los primero meses del 2019, cifras nunca antes presentadas, problemática que al igual que otros ilícitos no ha sido combatida por las corporaciones policíacas.

Tapachula vive sus índices de inseguridad más altos de los últimos años, ya que en los primeros meses del 2019 se han registrado asaltos, robo a comercio, a casa habitación, feminicidios y aunque la autoridad municipal ha querido minimizar la situación, la población sufre la falta de estrategia de la Policía Municipal para combatir la delincuencia.

El Presidente de Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Tapachula, Jorge Gutiérrez Franco, dio a conocer que el robo de carros se ha incrementado un 30 por ciento, si es comparado con el periodo de tiempo del año pasado. No hay una zona identificada en donde se dé con mayor frecuencia los robos, pero se da en espacios públicos y en plaza comerciales.

Las plazas comerciales deben tener mayor responsabilidad sobre los vehículos estacionados, porque tan sólo con poner un anuncio de “No nos hacemos responsables de su vehículo» se lavan las manos, ya que a diario en estas zonas se presentan con mucha facilidad estos ilícitos.

Al inicio del año se puso de moda el robo de llantas con todo y rin en la ciudad, dejaban a los vehículos sobre piedra o troncos. Hasta la fecha no hay responsables por estos hurtos seguidos, y las autoridades policíacas se han mostrado apáticas e incluso rebasadas por la delincuencia que opera en la ciudad.

Asimismo, reconoció que en el parque recreativo Los Cerritos, la autoridad local debe poner mayor vigilancia, porque en varias ocasiones han roto los vidrios de los carros para robar el equipo de sonido, sin embargo a pesar de las personas han exigido a la Policía Municipal mayor recorrido de vigilancia, no han actuado, lo que deja entrever otras situaciones.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) revelan que en el 2018 se robaron 93,241 automóviles la cifra aumentó un 2.7 por ciento comparado con el año anterior. Estos datos sólo contabilizan los carros que tienen seguro, sin embargo otra cifra similar no es tomada en cuenta con esta estadística. EL ORBE/Marvin Bautista