Transportistas Denuncian Fraude en La Rehabilitación de la Carretera Costera

Tapachula, Chiapas; 20 de Mayo.- Transportistas en la modalidad de volteos de la Costa y Soconusco, denunciaron el presunto fraude y simulación en los trabajos de rehabilitación de la denominada «Carretera Costera», por parte de empresa o consorcio “APP”, que fue licitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como responsable de la obra, ya que el proyecto que se presentó desde un principio no se está cumpliendo, por lo temen el desvío de millonarios recursos económicos.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se licitaron los trabajos de rehabilitación de la Carretera Costera, que comprende desde el municipio de Arriaga hasta Tapachula, cuyos trabajos quedaron a cargo de 4 empresas constructoras, y la inversión para el proyecto era de aproximadamente 9 mil millones de Pesos.

El proyecto que se anunció consistía en la rehabilitación completa de aproximadamente 241 kilómetros de carpeta asfáltica, así como el mantenimiento de los drenes pluviales, y en donde se esperaba la contratación de los transportistas en la modalidad de volteos para el acarreo de los materiales de construcción.

En este sentido, el Secretario General del SITRACH, Salvador Cortez Gutiérrez, el representante de la sección 23 del municipio de Pijijiapan, León Corzo Martínez y el secretario de Transportistas Especializados “Costeños”, Armando Escobar, dieron a conocer que la preocupación es por la simulación de lo que se anunció con los trabajos que actualmente hace la empresa, y en este sentido, desde Arriaga a Tapachula están sumados todos los transportistas, primero para que se respete su jurisdicción y su derecho al trabajo, y segundo, para que se aplique el recurso del proyecto como fue planeado cuando fue licitado.

Se suman al planteamiento del Gobierno de la República de atacar la corrupción y de participar activamente como sector de la sociedad, que quiere que se comiencen a cumplir con los planteamientos y con los presupuestos que se asignan para cada obra, por lo que no están de acuerdo en que desvíen o no se apliquen la cantidad de recursos que se habían planteado y anunciado.

En un principio se habló de una inversión de 9 mil millones de Pesos, pero ahora la empresa a cargo dice que solamente van a pintar y que van a enriquecer con asfalto la carretera, dijeron, eso sería pésimo para toda la región y sobre todo, sería un fraude para la población en su conjunto, ya que todos pagan impuestos para que se realicen las obras, por eso la preocupación del sector transporte, por lo que tocarán las puertas con el Gobernador y con el Presidente de la República para que no se permita este fraude millonario. EL ORBE/Marvin Bautista.