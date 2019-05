INAH Abandona Monumentos Mayas en el Soconusco

Diego Toj, el declarante.

* Más de 100 Vestigios se Encuentran Enmontados.

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo.- Más de 100 monumentos y vestigios arqueológicos de la cultura Maya-Mam del Soconusco se encuentran en completo abandono; algunos enmontados y otros a punto del colapso por el constante deterioro, esto ante el grave descuido y desinterés por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y así, como por las autoridades de Turismo, tanto estatal como municipales.

Las autoridades han mostrado desinterés para resguardar y darle mantenimiento a esta riqueza de la cultura maya, por lo que muchos monumentos están en riesgo de perderse, pues no existe un programa, que permita invertir recursos para su rescate o rehabilitación.

El Promotor de la Cultura Maya Mam en el Soconusco, Diego Toj, dio a conocer que un ejemplo claro del abandono de estos monumentos de parte de autoridades federales, estatales y municipales es el «Reloj Maya» ubicado en el Parque Bicentenario, un monumento desmantelado, deteriorado y a punto del colapso.

«El Reloj Maya» fue construido en el 2012 por las autoridades, para llevar la cuenta regresiva del 12 de Diciembre de este año, ya que de acuerdo a la profecía, se consideraba que en esta fecha sería el fin del mundo, pero a pesar de su gran importancia, las autoridades lo abandonaron y debido a la falta de mantenimiento está a punto de caer.

Al igual que éste, existen otros monumentos ubicados en distintos municipios del Soconusco que representan un atractivo cultural y turístico, despertando el interés de los turistas nacionales y extranjeros, pero ni el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ni la iniciativa privada, llámense constructoras, muestran interés en restaurarlas y promover sus visitas, con lo cual se expandiría la oferta cultural y turística que ofrece la región a sus visitantes locales, nacionales e internacionales.

En el caso de este monumento, ubicado en el Parque Bicentenario, las autoridades para lo único que utilizan este espacio, es para tender cables y tomar energía eléctrica para los eventos organizados por las autoridades o para dar luz a los puestos en días de feria.

Estos espacios de la cultura bien pueden ser utilizados para detonar el turismo en la región, ya que la riqueza cultural del Soconusco es vasta y para dar mantenimiento a estos vestigios no se necesita mucho recurso, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal para que se destinen los recursos necesarios para el mantenimiento de los monumentos y vestigios de la cultura Maya Mam en el Soconusco y que la importancia de querer preservar las riquezas indígenas, no sólo quede en el papel o en un simple discurso, pues las autoridades han considerado al 2019 como el año de la cultura y de las lenguas indígenas, sin embargo, hasta el momento no han mostrado interés alguno. EL ORBE/Marvin Bautista