Exigen Reducción de Tarifas Eléctricas Para Chiapas

Horacio Juárez Salazar, el declarante.

* Colonias Populares al Gobierno Federal.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo.- La determinación del Gobierno Federal de condonar la deuda del Estado de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la implementación de una tarifa preferencial, ha causado un malestar generalizado entre diversos sectores de Chiapas, ya que por años se ha exigido a las autoridades mayor consideración en este rubro, pues el Estado es de los principales productores de energía eléctrica.

En este sentido, el Secretario General del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), Horacio Juárez Salazar, afirmó que no existen dos México y por lo tanto, se debe dar trato igualitario a los ciudadanos, esta postura del Gobierno Federal causa inconformidad, toda vez que por años diversas colonias han pugnado por una tarifa justa.

“Si en Tabasco bajaron el precio de la luz y les condonaron la deuda, aquí en Chiapas deben hacerlo también”, dijo, porque ese es el sentir de diversos sectores productivos de la región al considerar un trato desigual en el cobro de la tarifa eléctrica.

A pesar de que Chiapas produce casi el 40 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país a través de las hidroeléctricas, tiene una de los costos más elevados del país, significando una injusticia para los campesinos, empresarios y ciudadanos, pues Tabasco no tiene ninguna obra que genere electricidad.

Esto no es sólo en consumo doméstico sino también en el agrícola, cuyas tarifas altas son un duro para la economía de las familias, quienes tienen grandes adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, pues el cobro que les llega de manera bimestral es alto, detalló.

La exigencia, añadió, no es un “borrón y cuenta nueva”, sino una reducción en las tarifas de consumo, dado que es injusto que quien pague la generación de electricidad para otros Estados no tenga un beneficio, por lo que el Gobierno Federal debe considerar a Chiapas, simplemente por ser el principal productor de energía eléctrica.

Diversas organizaciones campesinas principalmente, ante esta discriminación que hace el Gobierno Federal, pretenden manifestarse para lograr tarifas más justas.

«Hacemos un llamado al Gobierno Federal para que atienda el clamor de miles de chiapanecos quienes por años han sufrido por las altas tarifas de energía eléctrica, y el trato que se le brinda a otros Estados también debe de aplicarse a los chiapanecos, de lo contrario en los próximos días, como colonias populares realizaremos manifestaciones para que las autoridades nos den la misma consideración con una tarifa preferencial», acotó. EL ORBE/Marvin Bautista