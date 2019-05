Suspenden a Empresa que Tiró Químicos a un Arroyo en la Xochimilco

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Salud y Protección Civi, suspendió a la empresa Lavatap, luego de ser reportada de haber tirado agroquímicos en un arroyo, causando la mortandad de peces y daños a la salud de los habitantes.

El mediodía de este martes, los agentes y funcionarios de Salud, se trasladaron a la empresa Lavatap, donde al realizar una inspección, no reunía los requisitos de buen funcionamiento y carecía de herramientas de trabajo que ponía en peligro a los trabajadores.

Por ese motivo se realizó la suspensión o la clausura de la empresa, luego de las denuncias de los habitantes de tres colonias de ese sector, que habían arrojado químicos al Coatancito, matando los peces del afluente.

La empresa Lavatap, que se ubica en la bajada de Pérez Herrera, colonia El Rinconcito, dijo que ellos no habían sido los que arrojaron el químico al arroyo, sin embargo se dio a conocer que una de sus empleadas fue despedida por haber arrojado dicho químico al arroyo, cuando estaban las fuertes lluvias.

Además de la inspección la empresa no cuenta con medida de seguridad para su operación, las autoridades determinaron cerrar las bodegas y oficinas de la empresa.