Transportistas Denuncian al Director de Vialidad Municipal

*Lo Acusan de Aplicar “Cacería de Brujas”

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo.- «El director de Vialidad Municipal, Javier Guerrero Rubiera, mantiene una ‘cacería de brujas’ en contra de nuestras unidades y se niega a respetar un amparo federal para prestar el servicio de pasaje en la ruta Libramiento Sur-Viva México-Tapachula-Libramiento», denunció el representante del grupo afectado, Joaquín Morales Díaz.

“Él no tiene facultad para detener nuestras unidades, lo único que debe de hacer cuando hay una infracción es quitar la licencia o quitar las placas, nada de poner el vehículo a disposición porque no está facultado, usurpa funciones que le competen a la Secretaría de Movilidad y Transporte; tampoco Tránsito del Estado no está molestando porque conoce de la existencia del documento federal”, aseguró.

“Este funcionario municipal pareciera que recibe órdenes del ‘pulpo’ del transporte, toda vez que va directo a realizar la detención de las unidades, cuando su función es la de realizar infracciones por violación al Reglamento de Tránsito y Vialidad, no a solicitar documentos relacionados a las concesiones, que es competencia de la Secretaría del Transporte”, sostuvo.

Añadió que les han detenido ocho unidades y este día les detuvieron tres y fueron enviadas al corralón, por lo que ya solicitaron una fe notarial, toda vez que van contra ese funcionario municipal.

Por sacar las unidades del corralón tienen que pagar entre 15 mil a 20 mil Pesos de multa “y entendemos que detrás de todo esto está el ‘pulpo’ del transporte que pretende desestabilizarnos, pero nosotros tenemos derecho y tenemos un amparo y lo vamos a hacer valer ante las autoridades correspondientes”.

Morales Díaz manifestó que este día únicamente estacionaron sus vehículos en los alrededores del parque central “Miguel Hidalgo”, pero de continuar estas acciones ilegales se verán en la necesidad de tomar las instalaciones del Palacio Municipal.

La semana pasada, manifestó, buscaron al Director de Vialidad para saber cuál es la situación que acontece, pero ni siquiera los quiso recibir en su oficina, los atendió de manera prepotente en la calle, por lo que hicieron un llamado a los Regidores para que tomen cartas en el asunto con esta problemática que se ha convertido en una “cacería de brujas”.

“Viola el artículo 189 en materia de Amparo Federal, estamos pidiendo su destitución para que ya nos deje en paz, también a los taxis del ejido El Edén los trae de encargo, al menos en el transporte federal de la ‘Unión y Progreso’ están registradas 65 unidades, pero están trabajando 100, acaban de meter taxis foráneos y la ley no lo permite, o sea que un grupito de pudientes económicamente y pulpos, a la vez, pueden hacer lo que les venga en gana al contar con la complicidad de las autoridades”, señaló. EL ORBE / Rodolfo Hernández González