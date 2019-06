Continúa Desabasto de Agua en Diversas Colonias de la Ciudad

Mónica Robles, la declarante.

Tapachula, Chiapas; 31 de Mayo.- El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COPATAP), sigue sin suministrar el servicio de agua de forma adecuada a los habitantes de la ciudad, al respecto Mónica Robles Domínguez, habitante del fraccionamiento Fovissste, al nororiente de la ciudad, declaró a EL ORBE, que el suministro es irregular, por lo regular llega un día a la semana.

La declarante afirma que este problema se acrecentó desde el mes de diciembre del 2018 y refiere, «el suministro está siendo muy inconstante y ha provocado severos problemas ya que sufrimos porque sólo una vez a la semana, es decir, cuatro días al mes contamos con el servicio, lo que provoca afectaciones pues todas las familias tenemos necesidades de limpieza, lavado e higiene en nuestros hogares, el agua es vital para las personas y no se está cumpliendo por parte de Coapatap».

De igual forma, refirió, «los recibos de pago llegan mensualmente de forma puntual, nos siguen cobrando igual, pero el servicio no se nos brinda como debiera, pero los cobros son constantes y si no cumplimos con ellos, se nos corta la toma de captación».

Robles Domínguez agregó que de igual forma el organismo público proveedor del servicio no está cumpliendo con brindar agua potable, ya que «últimamente desde el mes de abril los pocos días que nos dan agua llega muy sucia, turbia y con mal olor, lo cual además pone en riesgo nuestra salud». EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta