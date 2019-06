Estallan Bombas Hechizas en Pavencul

* Autoridades Abren Carpeta de Investigación.

Tapachula, Chiapas; 2 de Junio.- Al menos dos bombas con ocho explosivos de manufactura casera, estallaron afuera de varias viviendas en la comunidad de Pavencul, en la zona rural alta de este municipio, y otro artefacto similar, con cuatro cargas y detonadores, falló y no explotó, reportaron vecinos de esa región.

Los primeros informes señalan que, hasta el cierre de la edición, no se habían encontrado víctimas mortales, solamente daños materiales.

Se dijo que los hechos se registraron en la madrugada de este domingo cuando los estallidos cimbraron a esa región, enclavada en la sierra cafetalera.

Los estruendos provocaron que cientos de habitantes de la comunidad de Pavencul y de Toquián Grande salieran a las calles para ver lo que había pasado, pero luego de corroborar que se trataba de bombas explosivas, huyeron despavoridos para todas partes.

La primera bomba fue colocada fuera del domicilio de la familia que encabeza Benjamín Pérez Ángel; mientras que la segunda en la de Jaime López Bartolón, en donde se incendió, además, una camioneta.

Algunos vecinos de las zonas afectadas se armaron de valor y se unieron en grupos para sofocar las llamas de los siniestros.

En esas acciones se descubrió una tercera bomba, que no pudo ser activada y estaba colocada fuera de la vivienda de Hilario López Morales y, por lo mismo, decidieron acordonar el área hasta que lleguen especialistas a desactivarla.

Por la hora de los estallidos, se cree que las bombas se hicieron explotar simultáneamente, pero algo falló en los detonadores de varias de ellas.

Las autoridades de esa región indígena solicitaron la intervención del Ministerio Público para dar fe de lo ocurrido y empezar con las indagatorias que puedan esclarecer los actores materiales e intelectuales de esos atentados y los motivos que tuvieron para hacerlo.

Mientras eso ocurre, elementos de diversas corporaciones policíacas fueron desplegados a esa región, aunque tampoco se han reportado detenidos.

Durante los últimos tres años se han suscitado en esa región desde enfrentamientos armados, quema de viviendas y vehículos, entre otros que, en términos generales tienen que ver con el uso de una concesión del transporte ejidal con la que pueden operar alrededor de 40 unidades.

A pasar de que hay abiertas carpetas de investigación por esas causas, no se ha procedido contra nadie todavía, y todo ha quedado en minutas de acuerdos que tampoco han servido de mucho. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello