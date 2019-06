Exigen Reubicación de Oficinas de la COMAR

Tapachula.- En representación de un grupo de vecinos de la colonia centro en ésta ciudad, Verónica Ortiz, denunció los problemas que prevalecen en la periferia de la Octava Norte, esquina 4a. Calle Poniente, en donde se ubican las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

La ciudadana alzó la voz, toda vez que dijo: “ya estamos hartos de la basura, de no poder caminar libremente por las banquetas, de la inseguridad, de que se nos falte el respeto a las mujeres cuando circulamos por nuestra propia calle. No creo que para todas estas personas que vienen a realizar sus trámites a la oficina de COMAR, sea viable que los vecinos estemos molestos por todo lo que se genera con ellos».

Están organizándose con los vecinos de la zona para iniciar los trámites correspondientes y solicitar que las oficinas de la COMAR, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, sean trasladadas a otra sede, toda vez que se generan muchos contratiempos para los vecinos de ese sector, señaló.

La declarante afirmó «los migrantes se han apoderado de las banquetas, no podemos transitar, tiran basura en la calle, nos faltan el respeto a las mujeres, creo que los derechos de los mexicanos son más importantes que los de los extranjeros, que nosotros pagando nuestros prediales y todos los impuestos que pagamos no podamos andar en nuestras banquetas, no podamos tener una ciudad limpia, no es culpa de los tapachultecos, sino de estas personas a las que se les está dando todo en bandeja de plata, y aun así exigen».

La denunciante afirmó que este problema se salió de control desde que comenzaron a llegar las grandes caravanas migrantes de diferentes países. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta