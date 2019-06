Exigen la Construcción y Apertura de Camino

* Habitantes del Cantón La Soledad y Progreso.

Por más de 40 años han solicitado la construcción de una carretera

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio.- Por más de 40 años habitantes del Cantón La Soledad y Progreso, comunidad indígena Mam enclavada en las faldas del Volcán Tacaná, han solicitado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno la construcción de una carretera, sin embargo, hasta este momento no han sido atendidos.

En representación de los habitantes serranos, Sandra Luz Bartolón Figueroa, afirmó que a pesar de que cuentan con el proyecto actualizado y cada uno de los estudios topográficos que en su momento les han solicitado las autoridades, no han encontrado respuesta a una de las necesidades más apremiantes de la comunidad, por lo que debido a la falta de una vía de comunicación permanecen en el abandono y en la marginación.

Debido a la falta de una carretera, decenas de familias son afectadas, ya que deben caminar por varios kilómetros entre veredas para abordar unidades de transporte para acudir a la cabecera municipal de Tapachula a surtirse de alimentos, o bien para llevar a sus enfermos a recibir atención médica a las clínicas u hospitales.

Son seis comunidades las que sufren de abandono y olvido por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, entre ellas Cantones La Soledad y Progreso, San Cristóbal, El Naranjo y Reforma.

Las familias que viven en la zona se les dificultan ingresar sus productos de la canasta básica o más aún cuando se enferman, ya que tienen que llevar a sus enfermos cargados, bien sea en la espalda o en animales de carga, pero por lo difícil de caminar sobre veredas muchos de las personas fallecen en el camino.

La entrevistada detalló que las personas de estas comunidades tienen que caminar por más dos horas por veredas hasta la carretera de Tapachula a Pavencul, principalmente, por caminos de extravío o de herradura que ellos mismos han construido, por ello piden a las autoridades que atiendan esta demanda añeja, que más allá de un sueño, para las familias es una necesidad.

Estas comunidades, productoras de café, son más vulnerables con sus vías de comunicación durante la época de lluvias, debido a que estas veredas se vuelven intransitables, pero debido a que la necesidad es mucha, tienen que entrar y salir de sus comunidades para adquirir sus alimentos, a pesar del riesgo que esto representa.

“Vivimos una marginación extrema desde hace más de 40 años, hemos estado luchando, gestionando el proyecto de apertura de la carretera, que va desde Chespal Nuevo al ejido La Soledad, pero no hemos encontrado respuesta con nuestros gobernantes», abundó.

Finalmente, pidió a los Gobiernos de la denominada Cuarta Transformación a que atiendan esta petición añeja de las comunidades serranos, quienes cuentan con el proyecto y los permisos de vía actualizados, ya que a pesar de la indiferencia de las autoridades no han dejado de luchar con las gestiones. EL ORBE/ Marvin Bautista.