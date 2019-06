Sector Empresarial Exige Castigo a Quien Realice Bloqueos Carreteros

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio.- Representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Chiapas, pidieron a las autoridades estatales garantizar el estado de derecho en todas las regiones, así como brindar seguridad a toda la población que circular en las carreteras, toda vez que los bloqueos y la inseguridad son factores que golpean fuertemente la economía de los sectores productivos.

En reunión de trabajo, en Tapachula, Julio César Martínez Orantes, Presidente de la CANACO de San Cristóbal, reconoció que en la carretera en toda la Costa del Estado existe mucha vigilancia policíaca, no así en las carreteras que comunican con el centro y norte del Estado, donde se percibe mucha inseguridad.

En cuanto a la toma de carreteras, bloqueos y la inseguridad que se percibe en la zona altos de Chiapas, ha presentado un efecto grave para el comercio y el turismo de las diversas regiones, porque debido a estas problemáticas sociales el sector empresarial ha notado una tendencia económica a la baja.

Tan solo en la regiones Centro y Norte de la entidad se llevan a cabo muchos eventos importantes de talla internacional, que detonan el turismo, pero se cancelan por el bloqueo de las carreteras o las manifestaciones que están a la orden del día, por ello, de manera enérgica pidieron a las autoridades mano firme a quienes bloqueen carreteras.

Y en el caso de la Costa y Soconusco, los bloqueos carreteros provocan graves pérdidas económicas, no sólo para empresarios del sector turístico y comercial, sino también para productores agrícolas, quienes no pueden transportar sus productos debido a la toma de los caminos y por lo tanto, las pérdidas económicas son millonarias.

A pesar de que todos tienen el derecho de manifestarse, quienes lo hacen no deben violentar derechos de terceros, de ahí la importancia de que las autoridades estatales puedan aplicar el estado de derecho y no permitir que nadie esté por encima de la ley.

«Es el llamado que hemos hecho a las autoridades, es que aplicar el estado de derecho es muy importante para el sector empresarial, ya que es muy importante mantener el enlace de seguridad a través de Gobierno del Estado y Federal para establecer lazos de comunicación de estrategias que coadyuven a garantizar este rubro», sostuvo.

Tan solo en el 2018 durante los 365 días del años, en la zona Norte y Altos, se registraron alrededor de 500 bloqueos y retenes en distintos puntos de las carreteras, Tuxtla-San Cristóbal o San Cristóbal-Palenque, situación que provocó la caída de visitantes, lo que redundó en la economía de los sectores. EL ORBE/ Marvin Bautista