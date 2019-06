Detectan Presuntas Cepas de Cólera en Tapachula

*Revela Muestreo Realizado al Río Texcuyuapan

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio.- A pesar del grave riesgo a la salud de la población, la Secretaría de Salud estatal no ha emitido ninguna alerta epidemiológica a pesar de que personal de la Jurisdicción Sanitaria VII encontró presencia de cepas de Cólera, mediante un muestreo realizado en el agua del río Texcuyuapan, en la zona norte de Tapachula.

El director de la Preparatoria Número 4 del Estado, Carlos Briones Escobar, informó que al inicio de esta semana, personal de la dependencia de Salud estatal, llegó a la institución educativa para realizar un muestreo y preguntar sobre el uso del agua en la escuela, principalmente de parte de estudiantes y docentes.

Ante el cuestionamiento, Briones Escobar preguntó a qué se debía el estudio que se estaba realizando, y finalmente los trabajadores de Salud reconocieron la presencia de Cólera, enfermedad bacteriana que se supone, estaba erradicada en Chiapas desde la década de los 90.

Ante esta situación, los Promotores de Salud prometieron llegar a reforzar con una campaña de información a los alumnos para evitar contraer esta enfermedad, pero ya no llegaron, por lo que el Director de la Preparatoria 4 hizo un llamado a las autoridades sanitarias a atender este problema grave de salud.

Aunque no se tiene la certeza, Briones Escobar supone que el brote de esta bacteria se debe a la presencia de migrantes africanos que viven y conviven en la cercanía de esta institución educativa, ubicada al norte de Tapachula, ya que se sabe que defecan y se bañan en el río Texcuyuapan que recorre este sector.

El Parque del Café, que está a unos metros de la preparatoria, se ha convertido en una zona de albergue de migrantes africanos sin ningún control sanitario, por lo que a falta de cuidados de limpieza de estas personas, se ha vuelto propicio la proliferación de enfermedades bacterianas.

Antes del muestreo del agua, los alumnos ya habían presentado problemas diarreicos, que ha ocasionado su ausencia a las clases, a veces hasta 10 alumnos de manera semanal piden permiso para faltar por motivos de enfermedades gastrointestinales.

Tan sólo unos meses atrás, el Responsable de la Unidad de Especialidades Médicas en Tapachula, Hernán Betanzos Cano, había alertado sobre los riesgos epidemiológicos de la llegada de migrantes, sobre todo, porque estas personas vienen de países que no cuentan con un servicio sanitario adecuado, y es que las naciones de Centroamérica y África son proclives a enfermedades virales altamente transmisibles.

Los migrantes asentados en Tapachula no tienen un lugar dónde bañarse, lavar su ropa, hacer sus necesidades fisiológicas, esto hace que los alimentos que consumen contengan agentes patógenos que sean fácilmente transmisibles, aunado a que no existe una mínima vigilancia de las autoridades de salud federal.

El galeno afirmó que al no haber un control preciso de migrantes, no se puede conocer las condiciones de mala salud en las que se encuentren, como pueden ser enfermedades como Tuberculosis, Tifoidea o las transmitidas por Vectores.

Ante esto, hizo un llamado urgente a la Secretaría de Salud a que no minimicen esta problemática, para frenar a tiempo una situación epidemiológica.

Cabe hacer mención que rotativo EL ORBE intentó encontrar respuestas oficiales, pero ni el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, ni el Director contra Riesgos Sanitarios se encontraban en sus centros de trabajo, aún cuando la visita se realizó en horario laboral. EL ORBE/ Marvin Bautista