Confirman Fraude en el Caso que Involucra a Funcionario Municipal

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio.- Los peritajes realizados en las últimas horas relacionados a las dos carpetas de investigación en la que se involucra al director de Gobierno del actual Ayuntamiento local, Marco Alfonso Viana Arenas, confirmaron que hubo fraude y menoscabo patrimonial en contra de las víctimas.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE el presidente del Frente Nacional Contra la Inseguridad, Cruz Alfredo Salinas Barceló, quien sigue de cerca lo ocurrido con esas denuncias de un grupo de mujeres comerciantes del tianguis “Emiliano Zapata”, de esta ciudad.

Ellas se mantienen desde el mes pasado en un plantón en las afueras del Palacio Municipal y también participaron en una huelga de hambre hace unos días en las instalaciones de la Fiscalía General de Distrito, al sur de la ciudad.

Derivado de esas manifestaciones, según dijo, la Fiscalía presentó las dos carpetas de investigación a un Juez de Control para que las analizara.

De entrada, según Salinas Barceló, el Juez consideró que en la actuación del Ministerio Público en torno a las carpetas de investigación 3402 y 6052, no incluyó elementos de integración como los peritajes contables, el de detrimento económico y el de menoscabo, en perjuicio de las víctimas, y por eso regresó los expedientes a la Fiscalía a efectos de subsanar los vicios.

“Ya se realizaron los peritajes y los resultados confirman que, ciertamente, hubo un fraude y menoscabo patrimonial en contra de las quejosas”, reveló el abogado al informar que nuevamente se está turnando el caso al Juez de Control para que se vincule a proceso al funcionario municipal.

Señaló además que, a pesar de todos los problemas que están pasando las manifestantes en el plantón realizando en la vía pública, seguirán en esa postura hasta que se haga justicia.

Opinó, además, que hay un reclamo generalizado de parte de la sociedad porque las leyes en la Frontera Sur no se están aplicando y, con ello, se corre el riesgo de ilegitimidad.

“El alcalde Oscar Gurría Penagos, carece de gestión pública y se esconde, al igual que los Regidores, quienes deberían de instalar una mesa de atención en la explanada del Parque Central para atender las necesidades de la población, pero no lo hacen”, indicó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello