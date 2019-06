Exigen al Gobierno Federal Priorizar Empleos Para Mexicanos

* Ante el Ofrecimiento Para 80 Mil Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio.- Luego de las amenazas del Presidente de los Estados Unidos de implementar aranceles a los productos mexicanos, el Gobierno Federal acordó con el país norteamericano brindar más de 80 mil empleos para migrantes, situación que ha causado un malestar generalizado entre la población de la frontera sur, quienes por años han sufrido la falta de oportunidades laborales.

El Secretario General de la Federación Obrero Revolucionaria del Estado de Chiapas, Teodoro Vázquez Castillo, criticó la postura del Gobierno Federal, quien primero debe de atender las demandas de los mexicanos antes de cualquier personal ilegal, ya que de manera histórica un alto porcentaje de la población sufre de manera económica ante la falta de fuentes de empleo.

En la frontera sur, la población sufre a causa de la falta de empleo o de oportunidades laborales, además, las pocas fuentes de trabajo que existen son mal pagadas, por lo que las personas tienen que ingeniárselas para poder subsistir, pues cada vez es más complicado atender sus necesidades básicas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la tasa de desocupación en el tercer mes del año incrementó a 3.6%, cuya cifra es la más alta desde Diciembre de 2016, por lo que existe preocupación entre los obreros, ya que de brindarse los empleos a migrantes, la situación de las familias mexicanas será mucho más precaria.

“No es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida atender a los migrantes, cuando la mano de obra mexicana tiene muchas carencias, los sueldos son raquíticos, no tienen acceso a seguridad social ni a créditos de vivienda”, dijo.

Y es que el panorama para las familias de la frontera sur es cada vez más complicado, pues el salario que perciben a diario por su trabajo ya no les alcanza cada vez para adquirir sus productos básicos, principalmente por los constantes aumentos de precios.

Aún cuando las carencias de las familias fronterizas es mucha, López Obrador ha implementado una política asistencialista para con los miles de migrantes centroamericanos que han ingresado de manera ilegal y violenta al país, causando molestia entre la población y diversos sectores productivos.

Detalló que no tiene nada en contra de los migrantes, pues migrar no es delito, sino la inconformidad es contra el Gobierno Federal, ya que existe un trato desigual contra las familias mexicanas, a quienes debería atenderse en primera instancia.

A nivel nacional existen millones de familias que no tienen trabajo y las autoridades no han hecho nada por mejorar las condiciones de estas personas mexicanas, señaló, y ahora el Gobierno se compromete dar trabajo a migrantes, por lo que el panorama para las familias se avizora muy complicado.

“Es lamentable que el Gobierno se preocupe más por los migrantes que por las mismas familias mexicanas, por lo que pedimos al Presidente para que los programas y apoyos deben ser primero para nuestros connacionales”, sostuvo.

Hizo el llamado al Gobierno Federal para que deje que los países de Centroamérica se hagan responsables de sus ciudadanos y que, en lugar de apoyar a personas ilegales, se puedan implementar estrategias que permitan generar fuentes de empleo en la frontera sur, ya que las familias de la zona, de manera histórica han sufrido por la falta de oportunidades y la inseguridad. EL ORBE/Marvin Bautista.