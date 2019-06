Productores con Incertidumbre con el Presupuesto Para el Café

Tapachula, Chiapas, 15 de junio.- “Siempre habido una lucha por el presupuesto y para que los productores puedan ser atendidos de manera eficiente y pronta, se hacen las propuestas a nivel nacional y ante la Cámara de Diputados, francamente ha sido cíclicamente que los presupuestos no son autorizados acordes a las necesidades, esto deriva en un desgaste cíclico también, porque los productores dicen nos van apoyar, cuando de repente vemos que los subsidios son los mismos o a veces hasta menos”, señaló Isaí García Trujillo, presidente de Santa Rosario del Campo Triple S.

En esetenor es necesario platicar con productores, porque hay impactos negativos, sobre todo en los presupuestos, de los apoyos a los productores, hay impactos negativos en lo referente a los climas atípicos, impactosnegativos en referencia a la comercialización, agregó.

Explicó que cuando ya terminaron el ciclo de cosecha y han estadointegrando una propuesta hacia los productores con la finalidad de acceder a la comercialización directa con las transnacionales.

“Hemos sentido el impacto negativo en los precios de venta, porque dependemos del precio del precio plaza, aunque tengamos el mejor precio plaza de las comercializadoras certificadas ante las transnacionales, siempre hemos sido castigados porque tenemos que ser un eslabón más de esa parte”, precisó.

García Trujillo manifestó que “la convocatoriapara todos los productores es que vayamos pensando para que este ciclo seamos atendidos de manera directa por la transnacional que es la que tiene un precio duplicado al precio que nos compran en plaza, es ahí donde pedimosdirectamente la intervencióndel área agropecuaria del gobierno para que nos den respaldo y podamos tener esa parte para ingresar a ese eslabón de la comercialización”.

Más adelante señaló que no pueden seguir aguantando esa parte de que tienen que producir más y con mejor calidad, porque al final del día los vienen castigando mucho en los precios y los que se dedican directamente al campo no pueden aspirar a un jornal digno de tener más de cien pesos ó 150 pesos por jornal diario porque no les da para dar ese tipo de pagos, de reciprocidades en la actividad productiva,necesitan herramientas de trabajo y que día a día van subiendo y los deja muy limitados la aplicación de los insumos, igual cada día van subiendo de precios las herramientas con motor o manual que necesitan y los precios del café son los mismos.

“Entonces en importante que si queremos que el campo sea más rentable, si queremos que los productores tengamos más productividad con calidad, necesitamos el apoyo directamente que el gobierno nos de ese acercamiento, ese aval con las industrias transnacionales”, añadió.

Las industrias tienen un subsidio específicamente fiscal y dicen que están beneficiando a los productores, pero en realidad están beneficiando a sus comercializadoras certificadas, “nosotros no podemos hasta este momento ser certificados directamente como productor y comercializador porque ellos tienen una serie de normas que no hemos podido nosotros accesar porque no nos dan la preferencia como productores, necesitamos urgentemente que nos visiten los comercializados transnacionales en nuestros predios, en nuestras parcelas para que vean que cumplimos con los estándares y que necesitamos que ese sobre precio que se llevan algunos que no son productores que directamente lleguen a los productores que necesitamos darle un valor agregado a la gente que vive del café”.

La Nestlé está siendo apoyada directamente en Toluca,Estado de México, tiene su industria, hoy está construyendo una en Veracruz, ha tenido resistencia por muchas organizaciones,“los productores de robusta vemos que es una oportunidad y que si queremos que la industria se quede, pero que apoye directamente a los productores, si sigue apoyando a los comercializadores que no son productores pero que tienen el capital para acaparar, entonces ese plus de producción nunca va a llegar al productor”.EL ORBE / Rodolfo Hernández González