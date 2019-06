El Ayuntamiento Niega Recursos a Deportistas

*Que Competirán en el Nacional de Aguascalientes.

Tapachula, Chiapas; 20 de Junio.- Jugadores de volibol necesitan recursos económicos para poder viajar al nacional que se desarrollará en Aguascalientes en fecha próxima, pero fueron informados por la titular de Deporte y Recreación Municipal, Irma Salas Feregrino, que no hay dinero para apoyarlos.

Dijo que están organizando un evento de lucha libre, cuentan con el apoyo del doctor Segundo Mederos y parte de los luchadores que ya tienen contratados, desgraciadamente, el espacio que están solicitando, que es el Centro de Convivencias, tienen que pagar impuestos sobre el inmueble e impuestos sobre el boletaje que entre ese día.

La inconformidad es porque la actividad que van a desarrollar es sin fines de lucro, es para agenciarse de fondos para que puedan viajar a Aguascalientes, ya que necesitan cerca de 60 mil Pesos entre transportación y viáticos y no es posible que pretendan cobrarles impuestos.

También tienen un compromiso estatal de niños de las categorías de minibol, Infantil Mayor, Infantil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Menor, quienes van a participar los días 21, 22 y 23 de Junio en Mapastepec, pero igual, la titular de Deportes Municipal les informó que no hay dinero para apoyarlos.

“Le recuerdo al público en general que nosotros no estamos trabajando por lucro, estamos trabajando por bienestar de nuestros deportistas que son los voleibolistas, principalmente niños de 8 hasta 18 años, estamos trabajando para ellos, para el semillero que viene hacia adelante, no para nosotros”, agregó.

“Desgraciadamente ahorita nos estamos encontrando con piedritas en el camino y pedimos a nuestras autoridades municipales a cargo del doctor Oscar Gurría y a la profesora Irma Salas, que nos apoyen dando las facilidades para que podamos desarrollar el evento de lucha libre”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González