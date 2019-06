Bajas Ventas, Altos Cobros de CFE y Nula Promoción en la Plaza Madero

El lugar luce abandonado.

* Palaperos al Borde de la Quiebra.

Los baños no son utilizados debido a que quienes están a cargo de su administración, ya no se presentan por la baja afluencia de visitantes.

Urgen a las autoridades que realicen campañas de promoción.

Tapachula, Chiapas; 21 de Junio.- Comerciantes de la “Plaza Madero” enfrentan bajas ventas, altos cobros por el consumo de energía eléctrica y contaminación por la red de drenaje que está azolvada.

Otro de los problemas que enfrentan es que los baños permanecen cerrados la mayor parte del tiempo, ya que son administrados por el grupo de las nueve personas que no alcanzó local en la Plaza Madero, y por lo mismo no hay ventas, y están decepcionadas porque tampoco ganan con el alquiler de los sanitarios.

Como esas personas no llegan, tampoco encienden la bomba y dejan sin agua a los pocos locales que están en funcionamiento, y los empleados tienen andar consiguiendo agua en las palapas vecinas, según explicaron.

Cuando llegan algunos comensales lo primero que preguntan es si hay baños, pero al estar cerrados ya no consumen y se retiran.

A ello hay que agregarle que el sistema de drenaje está azolvado y se rebalsa entre los locales y apesta, alejando a los visitantes.

Los dueños de los locales ya ni se mantienen ahí, dejan a sus empleadas que se hagan cargo, ya que las nulas ventas los mantienen al borde de la quiebra, porque también enfrentan los altos cobros que hace la CFE, apenas tienen un enfriador y las facturas llegan hasta los 3 mil Pesos, aunque las luces no las enciendan porque a las seis cierran.

Hicieron un llamado a las autoridades para que se busque la promoción de la plaza y se reactiven las ventas, porque de lo contrario llegará el momento en que cierren todos los locales, pues actualmente sólo cinco funcionan.

Mientras tanto, vino Katyna de la Vega y aceptó que no tiene promoción la Zona Soconusco, mucho menos Puerto Madero que luce impecable con los trabajos de remodelación que realizaron tanto Luis Armando Melgar como Manuel Velasco. Lástima que los palaperos no han sabido aprovechar las instalaciones. El ORBE/Rodolfo Hernández González