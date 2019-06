Exigen Operativos Contra Unidades Piratas en Carreteras Federales

Las unidades irregulares no cuentan con seguro de viajero en caso de accidentes.

Tapachula, Chiapas; 21 de Junio.- En diversas ocasiones, transportistas concesionados han exigidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado operativos contra unidades piratas que prestan el servicio en carretera federal, principalmente hacia Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, la exigencia no ha sido atendida y han permitido que los taxis irregulares se multipliquen.

El representante de una empresa de autobuses, Jorge Espinoza, dio a conocer que no han implementado ningún operativo específico para disminuir esta práctica ilegal, que ocasiona graves pérdidas económicas, ya que los ingresos por venta de boletos llega a disminuir de manera considerable.

Los taxis piratas que se disfrazan como automóviles particulares y trabajan en terminales clandestinas, operan sin temor alguno en Tapachula, y aunque se tienen bien identificados las autoridades correspondientes no han actuado contra los ilegales.

Son un peligro para las personas que lo utilizan para trasladarse a la capital del Estado, ya que no cuentan con Seguro de Viajero que les permita cubrir gastos médicos, por lo que en caso de un accidente, los usuarios quedan desprotegidos.

Caso contrario, el transporte concesionado, aparte de pagar impuestos, tiene una serie de regulaciones establecidas de manera estricta, situación que los taxis, algunos de ellos llamados «turísticos», no tienen, por lo que hizo un llamado a las autoridades del transporte federal y estatal para que ya no solapen estas prácticas ilícitas.

Además, las empresas de transporte legalmente establecidas, tienen que realizar revisiones periódicas en sus unidades así como en caso de alguna anomalía; mientras que a los taxis piratas, los dejan trabajar libremente por carreteras federales y estatales.

El entrevistado detalló que el transporte irregular o pirata les representa una competencia desleal y graves pérdidas económicas, ya que sus ingresos caen hasta en un 40 por ciento, haciéndose necesario que las autoridades no sean complacientes ante la problemática.

Pidió a la población no arriesgar su integridad física ni su dinero al pretender viajar en transporte no autorizado por la SCT o por la Secretaría del Transporte estatal, pues es preferible hacerlo a través de las terminales de autobuses que operan bajo el marco de la legalidad, sostuvo. EL ORBE/ Marvin Bautista