Comuneros de la Zona Media Alta de Tapachula se Quedan sin Electricidad

Habitantes han sufrido pérdidas de sus alimentos debido a estas fallas.

* Por Tercera Ocasión en la Semana.

Habitantes denuncian fallas en la red que surte de energía eléctrica a las comunidades.

Tapachula, Chiapas; 22 de Junio.- Por tercera ocasión en la semana, habitantes de comunidades ubicadas en la zona cafetalera de Tapachula sufren ante la falta de energía eléctrica, lo que mantiene molestos a los comuneros, toda vez que esta situación les ha generado pérdida, principalmente por la descomposición de los alimentos.

Roberto López, habitante de la Fracción Las Palmas, afirmó que, durante esta semana han tenido muchas fallas con la energía eléctrica, se han quedado en penumbras por varias noches debido al pésimo estado de la red que suministra a las estas comunidades.

Apenas se registran algunas lluvias leves, acompañadas de tormentas, cuando la energía eléctrica sufre interrupciones, debido a que las cuchillas se caen, y aunque los comuneros han reportado estas anomalías ante la Comisión Federal de Electricidad, la dependencia no ha acudido a corregir estas fallas.

La Comisión Federal de Electricidad se denomina como una empresa de clase mundial, sin embargo, el servicio que presta es de pésima calidad, ya que durante esta última semana ha dejado sin energía eléctrica a las comunidades de Fracción Plan Las Palmas, Fracción Galeras, Fracción Las Palmas entre otras.

El problema no es que se vaya la luz eléctrica durante las lluvias, sino la inconformidad es por tiempo que tarda el personal de la Comisión Federal de Electricidad para restablecerla, pues al menos el pasado miércoles en que se fue la energía, tardaron más de 24 horas para corregir la falla, señaló.

Debido a la falta de energía eléctrica, las familias sufren cuantiosas pérdidas económicas, toda vez que sus alimentos necesitan refrigeración y tienden a descomponerse rápido, generando malestar, y es que tan sólo en esta semana, en tres ocasiones se han quedado sin luz eléctrica y sobre todo, por largos periodos.

Además, en la Unidad Médica Rural que hay en la comunidad, detalló, se cuentan con medicamentos que necesitan estar en refrigeración, pero debido a las fallas con el suministro eléctrico, estos productos corren el riesgo de descomponerse, por lo que hizo un llamado al personal de la Comisión Federal de Electricidad, para que atienda estás anomalías en el suministro eléctrico.

Finalmente, el denunciante exigió una exhaustiva revisión en la red que surte de energía eléctrica a esta zona de Tapachula, pero en el recibo de pago bimestral no se ve reflejado una disminución por el pésimo servicio que reciben. EL ORBE/ Marvin Bautista