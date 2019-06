Aumentan “Cuota Voluntaria” en Escuela Primaria de “Vida Mejor”

Tapachula, Chiapas; 24 de Junio.- A pesar de que el Presidente de la República, anunció el pasado 19 de Junio que se acabarían las “cuotas voluntarias” en las escuelas públicas, la Dirección de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Vida Mejor, aquí en Tapachula, en contubernio con la Sociedad de Padres de Familia pretende incrementar el pago de esta aportación para el próximo ciclo escolar.

En representación de los tutores inconformes, Julio Enrique Mérida Mejía, denunció que en una reunión sostenida en días pasados, fueron informados de que habría un incremento en el pago de las “cuotas voluntarias” para el próximo ciclo escolar 2019-2020.

El año pasado los padres tuvieron que pagar la cantidad de 300 Pesos por el concepto de inscripción o “cuota voluntaria”, pero para este próximo ciclo incrementará a 350, según, porque la institución tiene muchas carencias y requieren de mayores recursos.

El denunciante señaló que aunque la Dirección de escuela le denomina “Cuota voluntaria”, no lo es como tal, ya que en la asamblea la Directora sentenció a los padres de que todo aquel que no cubra esta aportación económica no tendrá derecho a inscribir a su hijo.

Los padres están conscientes de que la institución educativa requiere de recursos para cubrir algunas necesidades básicas, sin embargo, están inconformes por el incremento en el pago, pues muchos de ellos son de bajos recursos y no tienen la posibilidad para cubrir este rubro.

“La cuota no es voluntaria, ya que ahora se nos ha sentenciado que todo padre de familia que no lo cubra, su hijo no tendrá acceso a la escuela, y quienes no estemos de acuerdo que vayamos buscando otra escuela para nuestros niños, situación que nos tiene inconformes” abundó.

La educación en México es laica y gratuita, y si bien los centros educativos tienen carencias, el pago de las “cuotas” no debe ser una condicionante para darles este derecho básico a los niños.

Para finalizar, hizo el llamado a las autoridades educativas para que tomen cartas en el asunto y no se permita que en esta escuela primaria se niegue el acceso a los niños de los padres que se resistan a cubrir el pago obligatorio que ya fue impuesto por la Directora y el Comité de Padres de Familia para el próximo ciclo escolar. EL ORBE/ Marvin Bautista.