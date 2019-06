Rambutaneros sin Opciones de Mercados Para Comercialización

Tapachula, Chiapas; 24 de Junio.- Ante la falta de apoyo de las autoridades para abrir nuevos canales de comercialización en territorio nacional, productores de Rambután del Soconusco han logrado posicionar la fruta en el vecino país de Guatemala, quienes en los recientes ciclos de producción, se ha convertido en el principal mercado.

El Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután del Soconusco, Alfredo López García, afirmó que urge el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para colocar el producto en nuevos mercados, pero han pasado muchos años y no se ha atendido esta demanda del sector.

El escenario es complejo para los productores, quienes al no haber apoyo, tienen que buscar con sus propios esfuerzos nuevos mercados a nivel nacional e internacional, pues son muy pocos los lugares donde se comercializa la fruta exótica de la región, ya que en México solo se consume el 20 por ciento de lo que se produce.

Debido a los pocos canales de comercialización, los productores han logrado fortalecer los lazos comerciales con países centroamericanos, que en los últimos años se han convertido en su principal mercado, principalmente con Guatemala, nación donde se exporta el 40 por ciento de lo producido.

Cada temporada se exportan alrededor de 15 mil toneladas de rambután hacia Guatemala, permitiendo al sector mejorar sus ingresos, y no tener pérdidas en los picos de producción, ya que en el país la fruta no es tan conocida.

La fruta se envía de manera legal del lado mexicano, porque es fruta que sale de un rancho, aunque del lado guatemalteco pudiera ser ilegal, porque lo transportan por el río Suchiate, sin embargo, este mercado ha sido importante para los productores de esta región. EL ORBE/ Marvin Bautista.