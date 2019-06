Ganaderos a la Espera del Programa “Crédito a la Palabra”

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio.- A pesar de las grandes expectativas con la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien había anunciado grandes beneficios para el campo, en el que estaba incluido el sector ganadero, la situación para los productores de bovinos del rubro social, es aún complicado, ya que por años han estado marginados y excluidos de los apoyos del Gobierno Federal.

El Presidente de la Asociación Ganadera Local «Emiliano Zapata» Bersain Mejía Rubio, dio a conocer que, a más de 6 meses en el Gobierno Federal los productores de ganado no han recibido ninguna clase de apoyos del Programa «Crédito Ganadero a la Palabra», por lo que todo ha quedado en puras promesas.

Los apoyos prometidos por el Gobierno Federal no han llegado, situación que mantiene molestos a los productores de diversas asociaciones ganaderas de los municipios de la Costa – Soconusco, por lo que podrían realizar algunas manifestaciones más enérgicas para ser tomados en cuenta por las autoridades, ya que han pasado 12 años de estar olvidados por la Federación.

Debido a la falta de apoyos, los productores sociales han tenido que vender sus bovinos para poder subsistir junto con sus familias, porque al no haber recursos e incentivos tienen que buscar la manera de cómo cubrir los gastos de la familia, adquirir insumos y medicamentos para el cuidado de sus animales, entre otros. EL ORBE/ Marvin Bautista