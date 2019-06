Competencia Desleal la Introducción de Carne de Guatemala a México

Fidel Aguilar, el declarante.

* Además, Insalubre y de Dudosa Calidad.

Tablajeros reportan caída en alrededor del 60 por ciento de las ventas en carnicerías.

Tapachula, Chiapas; 28 de Junio.- El contrabando de ganado desde Centroamérica hacia Chiapas no solo está poniendo en riesgo la salud en el país, con la distribución de carne a bajos precios, pero de dudosa calidad, así como la caída en las ventas de los comercios establecidos.

Fidel Aguilar López, secretario del Consejo Directivo de la Asociación de Introductores de Ganado Porcino en la Costa de Chiapas, reconoció en entrevista para rotativo EL ORBE, que hay una crisis económica en los mercados populares, tanto los de Tapachula como los del resto de la Frontera Sur.

Dentro de los factores que ocasionan este desplome financiero, consideró a la introducción ilícita de ganado desde Guatemala hacia territorio nacional.

Calculó que, en lo que va del año, la comercialización de carne en los locales establecidos en la región se ha desplomado en alrededor de un 60 por ciento.

“Guatemala es una competencia desleal para los comercializadores de carne en territorio nacional, por la introducción de carne en canal o en piezas, que no sabemos cómo entran al país, pero nos imaginamos que cruzando el río Suchiate”, señaló.

Esto, según dijo, a pesar de la presencia de elementos policíacos federales en la franja limítrofe, aunque consideró que son insuficientes por la cantidad de migrantes que siguen pasando de manera ilegal todos los días, sin problema alguno.

En tanto, la situación económica actual de la sociedad y la falta de recursos circulantes están ocasionando que los consumidores se alejen, aun cuando se trata de alimentos, señaló.

Dejó en claro que, haciendo un esfuerzo por contrarrestar todo ello, han decidido mantener sin incrementos los precios al público, de hasta 120 Pesos el kilogramo de carne de primera calidad.

En el caso del mercado “General Sebastián Escobar”, ubicado en el centro de Tapachula, dijo que tuvo un problema adicional en las ventas luego de que las calles circunvecinas permanecieron cerradas durante varios días, posterior al operativo que hubo hace un par de semanas contra vendedores ambulantes.

Derivado de ello, elementos policíacos mantuvieron cerrado el acceso a ese sector de la ciudad para impedir la reinstalación de los comerciantes informales y de transportistas que no querían respetar las áreas de ascenso y ascenso establecidas.

El resguardo de las calles ocasionó que tampoco pudieran llegar hasta ahí los probables consumidores, hasta ahora que, según Aguilar López, ya volvieron a abrir las calles. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello