Basurero Clandestino Genera Foco de Infección en Colonia Xochimilco

* Malecón del Río Coatán Usado Como Tiradero.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio.- Un grave foco de contaminación se ha convertido un basurero clandestino ubicado en la colonia Xochimilco, justo donde se encuentra el malecón natural en la ribera del río Coatán, ocasionando un problema de salud pública entre los habitantes de este sector de la ciudad.

El basurero clandestino no sólo contamina al medio ambiente, sino también se convierte en criadero potencial de fauna nociva y mosquitos transmisores de enfermedades, por eso urge que las autoridades pongan un alto a las personas que tiran sus desechos a lo largo de este malecón.

José Espinoza, habitante de dicha colonia, afirmó que personas sin escrúpulos aprovechan la soledad del lugar para que en cualquier hora del día lleguen en automóviles o camionetas con logotipos de algunas empresas, a tirar sus desechos, inclusive los tricicleros que supuestamente hacen la labor de recolección llegan a este sector a tirar la basura en este paso.

Bolsas llenas de grasa de los comercios de venta de pollo, verduras y frutas en descomposición, llantas, desechos de autopartes, basura con pañales, envases de vidrio y hasta tapas de alcantarilla de plástico, propiedad del COAPATAP, son algunos de los desechos que tiran sin discreción en este lugar, por lo que los vecinos están desesperados ante la nula aplicación del Bando Municipal.

A partir de la generación de este foco de infección, dijo, los niños y los adultos mayores ya comienzan a presentar complicaciones en su salud, como enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel; y añadieron que por estas consecuencias les han hecho frente a las personas que contaminan pero en respuesta sólo reciben amenazas.

“No es posible que las autoridades no hagan algo por evitar esta problemática que representa un grave riesgo para los habitantes de esta zona, y ante la molestia que hay entre los vecinos, hemos decidido hacer grabaciones para exhibir a quienes vienen a tirar sus desechos, porque no es posible que hasta las mismas dependencias municipales tomen este lugar como basurero” sostuvo.

Es necesario que la autoridad responsable aplique sanciones ejemplares a las personas sin conciencia que tiran sus desechos en lugares no permitidos, para que la población deje de contaminar, de lo contrario la problemática continuará.

Finalmente detallaron que han solicitado a las autoridades que coloquen letreros en donde se prohíba esta práctica pero no ha habido respuesta, por lo que de seguir así, están dispuestos a cerrar el paso a todo tipo de vehículos para frenar esta problemática. EL ORBE/ Marvin Bautista