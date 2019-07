Coapatap no Atiende Fuga de Aguas Negras en Plaza Madero

Esta problemática representa un foco de contaminación, además ahuyenta a los pocos comensales.

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio.- Palaperos de la Plaza Madero pidieron a las autoridades dar seguimiento a las peticiones que interpusieron en una minuta, ya que por las condiciones insalubres del inmueble es imposible vender sus productos a los visitantes y turistas que visitan a este sector de playa.

En representación de las palaperas inconformes, Nereida Recinos Gutiérrez, dio a conocer que el Gobierno del Estado, dotó de la infraestructura necesaria para que se pudiera atender a los comerciantes en un ambiente de calidad, sin embargo, algunos palaperos desobedecieron las indicaciones de la autoridad en relación a que no se tenía permitido construir baños dentro de las palapas.

Por lo que la irresponsabilidad y desobediencia de algunos palaperos ha ocasionado un desperfecto general en las líneas de tubería del drenaje, originando que las aguas negras estén al aire libre y por lo consiguiente, provoca mal olor en todo el inmueble, ahuyentando a los pocos visitantes que acuden a los restaurantes establecidos en esta zona.

Ante esta problemática, las autoridades locales se habían comprometido a encontrar una solución a esta situación que representa un foco de contaminación, sin embargo, hasta el momento continúa el desperfecto porque el personal de COAPATAP no han llegado, y en consecuencia las ventas en la Plaza se han vuelto nulas, panorama que empeora la situación económica de los propietarios de restaurantes de pescados y mariscos.

Los palaperos están inconformes por la nula atención de las autoridades municipales hacia esta importante plaza, pues la situación económica por la que atraviesan es desesperante, ya que durante la última semana no han tenido ventas, a lo que se suma este problema, por ello pidieron a las autoridades su intervención porque sería lamentable que este proyecto estatal quebrara completamente por las razones antes descritas.

Finalmente, puntualizó que en caso de que no haya atención a esta problemática de fugas de aguas negras, los palaperos han decidido tomar medidas más enérgicas, porque la situación de crisis por la que atraviesan es muy difícil y muchos están a punto de cerrar sus negocios debido a las bajas ventas. EL ORBE/ Marvin Bautista