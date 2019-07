Detienen a Extorsionador, Activo de Fuerzas Militares

* Cobró Dinero a su Propio Tío Para no Matarlo.

El inculpado pretendía cobrar 120 mil pesos a un campesino, a cambio de no matar a su familia.

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio.- Un elemento activo de las fuerzas militares en la República Mexicana fue detenido en las últimas horas en la ciudad, justo en el momento en que recogía 120 mil Pesos, producto de una extorsión.

De acuerdo a los primeros informes sobre el caso, se dijo que el agraviado es un campesino de la zona baja de este municipio, quien desde el mes de Febrero empezó a recibir llamadas de extorsión de diferentes números del país, en donde supuestamente lo amenazaban con asesinar a cada miembro de su familia.

El extorsionador sabía nombres, direcciones de cada integrante de la familia y otros datos personales. A la víctima le hacía saber que no sólo lo mataría a él, sino también a otros seres queridos.

En plan convincente, el delincuente se hacía pasar como integrante de la banda criminal “Los Zetas” y aseguraba que cumpliría sus amenazas.

Por el temor de que esa pesadilla se hiciera realidad, el campesino logró juntar 70 mil Pesos que dejó el 28 de Febrero de este año en el lugar que le indicaron.

Pero eso era apenas el principio de una amarga experiencia. Horas después de esa primera entrega vinieron nuevas amenazas. Por ello, el 1º de Marzo tuvo que entregar otros 50 mil Pesos.

Parecía que todo había quedado en el pasado, pero, a principios de Junio, otra vez empezaron las amenazas telefónicas.

En esa ocasión le advirtieron que tenía que entregar 120 mil Pesos en efectivo y que tenía como plazo máximo a finales del mes.

El dinero, como en las dos ocasiones anteriores, lo tenía que dejar debajo de un árbol que se encuentra en el camino que conduce al cantón San Nicolás Lagartero, frente al fraccionamiento Los Coquitos, al sur de la ciudad.

A pesar de que lo habían condicionado a no acudir a las autoridades para perdonarle la vida y la de sus familiares, el agraviado se armó de valor y acudió a denunciar los hechos a la Fiscalía General del Estado, en donde se abrió una carpeta de investigación.

Para ello, un grupo especializado llegó a la ciudad y empezó a realizar operaciones de inteligencia y fueron desplazados discretamente en el lugar y la fecha en la que se haría el tercer pago.

Así, el campesino llegó con el dinero, lo dejó en el lugar convenido y luego se retiró. Momentos después arribó una persona a recoger el botín, sin percatarse que ya estaba rodeado de elementos de la Policía Ministerial, que lo atraparon in fraganti.

El detenido fue trasladado de inmediato a la Fiscalía de Distrito, en donde fue presentado ante las autoridades para que, en las próximas horas, se defina su situación jurídica.

Se identificó como Eduardo “N”, elemento activo de las fuerzas militares, adscrito a una ciudad del centro del país.

Cuando la víctima pudo ver quién lo extorsionó durante estos meses, su sorpresa fue mucho mayor, porque el detenido resultó ser su sobrino. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello