Productores de Marañón del Soconusco Excluidos del Programa “Sembrando Vidas”.

Tapachula, Chiapas; 1 de Julio.- Productores de marañón del Soconusco denunciaron la falta de apoyos por parte del Gobierno Federal, toda vez que un porcentaje importante no fue tomado en cuenta en el programa “Sembrado Vidas”, por lo que al no haber incentivos, el panorama para este sector es incierto.

El representante de “Nuez Arancita”, Abel Ruiz Méndez, dio a conocer que, no existen incentivos para elevar la producción y comercialización, de uno de los cultivos redituables en la zona, porque a pesar de que existe la capacidad de crecimiento, la falta de apoyos limita una mayor derrama económica para las familias campesinas.

Sólo los productores de marañón del municipio de Mazatán fueron tomados en cuenta en el programa emprendido por el Gobierno Federal, en el que cada persona recibirá 5 mil Pesos mensuales, sin embargo, los campesinos de Frontera Hidalgo, Tapachula, Acapetahua y Huehuetán fueron excluidos, toda vez que en ningún momento personal de la Secretaría de Bienestar llegó a las comunidades a realizar el censo.

Debido al desconocimiento de los que están al frente de “Sembrando Vidas” en la región, los productores no fueron tomados en cuenta, toda vez que, el cultivo del marañón no solo genera fuentes de empleo, sino también, las plantaciones son generadores de una gran cantidad de oxígeno, que es el principal objetivo del programa.

“Exigimos al Gobierno destinar mayores apoyos y que se permita que todos los productores de marañón puedan acceder al programa, y que no solo sean selectivos, toda vez que la semilla de la ‘Nuez de la India’ es un producto de alta calidad, contribuye al medio ambiente mucho más que cualquier otro cultivo y también es generador de importantes fuentes de empleo, no solo para los varones, sino también para las mujeres”, sostuvo.

En el Soconusco, aproximadamente hay alrededor de mil 300 productores de marañón, con más de 3 mil hectáreas dedicadas al cultivo, de los cuales, un 40 por ciento de campesinos quedaron fueron de dicho programa. EL ORBE/ Marvin Bautista.