Exigen al Ayuntamiento de Tapachula Obras Prioritarias, Habitantes de “Granjas El Paraíso”

*No los Han Incluido en Ningún Proyecto.

Tapachula, Chiapas; 2 de Julio.- Habitantes de la colonia Granjas El Paraíso, ubicada al surponiente de la ciudad, demandan al Ayuntamiento la realización de obras prioritarias como la construcción de drenaje, alcantarillado y reconstrucción de calles, toda vez que desde hace 14 años ese asentamiento no es beneficiado con obra pública; y en la actual administración pese a la promesa del Edil cuando estaba en campaña, no han sido incluidos en ningún proyecto u obra.

Berenice de León, manifestó que con la llegada de la temporada de lluvias todos los colonos viven un verdadero viacrucis que inició en el año 2005, tras el paso del huracán Stan, cuando el río Coatán inundó la colonia «Democracia» y todo lo que arrastró el agua desembocó en Granjas El Paraíso, específicamente en la calle El Cantil, levantando el adoquinado de esa arteria.

La denunciante afirmó, «desde hace catorce años no tenemos una sola obra, la calle El Cantil es ahora un camino de terracería, como todas las de la colonia, y con los tiempos de lluvia, a nuestra colonia desemboca toda el agua de la colonia Democracia, lo cual convierte nuestras calles en verdaderos ríos», dijo.

Esa situación provoca que viven en riesgo latente de inundación, pues durante los días de lluvia los niños no pueden asistir a sus clases a la primaria «General Plutarco Elías Calles», porque las calles son un río, sobre ello dijo: «si amanece lloviendo optamos por no enviar a nuestros hijos a la escuela, porque no se puede caminar o cruzar las calles, vea usted que no tenemos ni banquetas, quienes trabajamos y lo hacemos fuera de la colonia, corremos el riesgo de no poder regresar a nuestras casas cuando llueve fuerte, por el caudal que desemboca aquí».

Debido a esta situación de riesgo para los vecinos de ese asentamiento, es que solicitan al Ayuntamiento de Tapachula realicen las obras necesarias, «consideramos urgente y muy necesario que se construya un drenaje que capte esas corrientes que se generan en la colonia vecina y vienen a desembocar a la nuestra, con un sistema de alcantarillas que sirvan para que ya no nos inundemos, necesitamos calles y avenidas, tenemos años en el olvido, el actual Presidente vino en campaña, le expusimos el problema y se comprometió a hacer la obra, pero ya lleva nueve meses en el cargo y no tenemos respuesta», declaró. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta