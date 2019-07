Organizaciones Productivas Demandan Apoyos a la SADER

David González Ozuna, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 7 de Julio.- Ante las múltiples necesidades que tienen los productores del Soconusco, le exigieron que el Gobierno Estatal atienda a los sectores productivos, ya que aún no se ha tenido una reunión con la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez , quien los ha dejado plantados en más de 4 ocasiones.

Las organizaciones, Operadora de Granos y Semillas, Grupo Agropecuario Arroyo, Sociedad Cooperativa del Ejido Buenos Aires, Comercializadora Banaia, Consejo de Soyeros del Soconusco y Praderas de Soyeras del Oeste, detallaron que, sus compañeros que siembran y cosechan la soya en otros Estados del país, son beneficiados por sus Gobiernos Estatales con el 50 por ciento del costo de la semilla, mientras que en Chiapas el productor hace el 100 por ciento de la aportación.

Por otro lado, informó que los productores de soya deben pasar con sus organizaciones debido a que ya se cuenta con la semilla para la siembra, en la que, gracias a las gestiones, se logró bajar el precio de 21 Pesos el año pasado, a 18 en este año, por lo que aseguró que el abasto de la semilla está asegurado con un primer pedido de 45 toneladas.

Se trajeron para este año, tres variedades de semilla para que los productores escojan cuál les conviene, y debido a la demanda de semilla que se pueda generar, se encuentran listos los contratos para pedir más toneladas, de tal forma que no quede de los productores, el resultado que se pueda obtener en este año.

Aunque no existe una variedad resistente a la Roya Asiática o El Picudo, se espera que en este año pueda haber una siembra que redunde en una mayor producción, y el Gobierno Federal no ha valorado el esfuerzo de los productores del Soconusco, se intenta entre las organizaciones que cada día los soyeros estén mejor en su economía y sustento familiar. EL ORBE/ Marvin Bautista