Accesos al IMSS Invadidos de Comercio Ambulante

Tapachula, Chiapas; 8 de Julio.- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) manifestaron su inconformidad ante la proliferación del comercio informal en las inmediaciones de la Clínica Hospital No. 11 y la Unidad de Medicina Familiar, lo cual dificulta el acceso y da una mala imagen a la institución.

Los declarantes afirmaron que anteriormente ya habían sido removidos todos los puestos ubicados en la banqueta frente al IMSS, pero desde hace un tiempo ese espacio nuevamente ha sido invadido por los comerciantes informales, que ocupan los accesos y aún cuando se sabe de una disposición por parte de la Delegación Estatal de ese instituto de no permitir el acceso de estos a sus instalaciones, muchas veces están dentro del mismo.

La señora Teresa Gutiérrez, derechohabiente, dijo «no estamos en contra de que cada quien haga su lucha y trabaje como guste para llevar el sustento a sus casas, pero sí es incómodo para uno que muchas veces viene enfermo a su citas médicas o que tiene problemas para caminar, poder moverse entre tanto puesto ambulante, hay de todo, desde los de comida que no creo cumplan con las normas sanitarias, hasta los que venden ropa, es un mercadito en realidad, y para uno que viene en transporte público los combistas bajan a uno donde quieren y tenemos que padecer al pasar entre cajas, canastos, maniquís, cubetas, mesas, es un suplicio de verdad». EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta