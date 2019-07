La 9ª. Calle Poniente Invadida de Ambulantes

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio.- Para quienes transitan por la 9a. Poniente, entre Décima y Doceava Norte, es un auténtico desafío que los pone en riesgo de sufrir algún accidente, ya que además de esquivar las mercancías con que comerciantes establecidos han bloqueado prácticamente el poder caminar sobre las banquetas, al hacerlo sobre el arroyo vehicular tienen que cuidarse de las unidades de transporte colectivo que tienen su base en esa arteria.

Según señala Agustín García López, éste es un problema añejo al que nadie le ha querido dar solución, «tenemos años soportando ésta situación como habitantes; administraciones van y vienen y no hay quién meta en cintura a los comerciantes abusivos que no les basta con tener sus locales, sino que sacan sus mercancías a las banquetas y hasta debajo de ellas, para nosotros las personas mayores eso impide que podamos caminar, yo tengo que venir hasta aquí para tomar la combi que me lleva a mi casa en la colonia ’18 de Octubre’, pero además de que la calle es una bajada, no puedo caminar por las banquetas por su altura y por toda esa mercancía que ocupa no solo la banqueta, sino la mitad de la calle. Es un problema que ningún Presidente Municipal ha solucionado, se hacen de la vista gorda, pienso que deben recibir su buena lana por debajo del agua» afirmó.

Elizabeth «N», empleada de una de las negociaciones que se ubican en esa calle, dijo desconocer si su patrón paga una cuota al municipio por ocupar espacios públicos fuera de su local, negándose a contestar las demás preguntas formuladas por éste reportero.

El señor García, dijo también «espero ver que éste Ayuntamiento que es de la mentada transformación, si se faje los pantalones, haga su trabajo y ponga orden porque no podemos seguir viviendo en una ciudad secuestrada por los intereses de unos cuantos», concluyó. El Orbe/Alberto Bonilla Acosta