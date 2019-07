Hoy Elección de Agentes y Delegados Municipales en Puerto Madero

* Ciudadanos Emitirán su Voto de Forma Electrónica.

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio.- Este domingo 14 de Julio, la población de Puerto Madero podrá elegir a sus candidatos a Delegados y Agentes Municipales, mediante una votación electrónica que se llevará a cabo de 9:00 am a 2:00 pm, la cita será en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), informó el vocal de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva XII del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, José Carmen Cruz Ortega.

El Vocal Electoral fue enfático en señalar que la boleta electrónica será operada por servidores públicos del Instituto, pero no habrá lista nominal, ni padrón, ni papelería electoral expedida por ellos; mientras que el Ayuntamiento designó a funcionarios que estarán el domingo identificando y recibiendo a los ciudadanos de Puerto Madero con su credencial del INE original y actualizada.

Dijo que el Instituto Nacional Electoral del distrito XII, no dará a conocer ningún resultado, solo recibe la votación a través de los equipos electrónicos, los entrega a las autoridades, y será el Ayuntamiento quien los publique y después dé los nombramientos. “La boleta electrónica es un aparato donde aparece el nombre y la fotografía de los candidatos, no habrá papelería, boletas impresas, ni crayolas”, indicó.

Cruz Ortega dijo que estas acciones se dan en el marco de un convenio de colaboración interinstitucional entre el Ayuntamiento de Tapachula y el INE distrito XII, el cual incluye temas de organización electoral, capacitación electoral y educación cívica y de registro federal de electores.

El servidor público dejó en claro que estas elecciones no son federales, ni locales, cualquier duda o problema que pudiera surgir será la Comisión Electoral Especial, nombrada por el Ayuntamiento, quien les dé seguimiento a esos detalles.

Se tienen contempladas otras elecciones en algunos ejidos y poblados de Tapachula, entre ellos, Álvaro Obregón, Felipe Carrillo Puerto, 20 de Noviembre, Toluca, pero estarás se llevarán a cabo en otras fechas. Agencia Intermedios