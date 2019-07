Detiene GN a Migrantes en el Paso “El Armadillo”, Suchiate

De Angola, Haití, Congo, Somalia y Bangladesh.

Tapachula, Chiapas; 8 de Julio.- Elementos de la Guardia Nacional detuvieron este jueves en el municipio de Suchiate a un grupo de extranjeros que ingresaron de manera ilegal a territorio mexicano, entre ellos a indocumentados de Angola (04), Haití (02), República del Congo (03), Somalia (01) y Bangladesh (02).

Los primeros reportes señalan que los uniformados habían sido desplegados desde las primeras horas del día a lo largo de la ribera del río que sirve de referencia limítrofe entre ambos países, sobre todo en los puntos donde que son utilizados para la internación irregular de personas.

Justo en el paso conocido como “El Armadillo”, los federales, acompañados de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) se percataron que, entre los migrantes que se estaban internando a Chiapas, iban esos 12 extranjeros.

A ellos se les solicitó algún documento con el que pudieran acreditar su legal estancia en el país, pero no contaban con ello.

Por lo mismo fueron asegurados y trasladados a la Estación Migratoria “Siglo XXI”, con sede en Tapachula, para que conozcan sobre su situación jurídica y sean repatriados.

La detención de ese grupo de migrantes se da apenas unas horas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de emergencia mundial por un nuevo brote de la mortal enfermedad de Ébola, precisamente en la región de donde provienen los asegurados.

En aquella zona del continente africano ya se han contabilizado hasta ahora 2 mil 500 casos y más de mil 600 muertes.

No se informó sobre la salud de esas personas o si presentaban algunos síntomas visibles de alguna enfermedad, incluyendo las contagiosas.

Por otro lado, se confirmó el asesinato del subdirector de Control y Verificación Migratoria de la subrepresentación en Playa del Carmen, Quintana Roo, Iván Rojas Vergara.

El funcionario de migración se venía desempeñando desde el 1 de Septiembre de 2013 en la entonces subdelegación Federal de Playa del Carmen, también estuvo en operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún y en la Subdelegación de Chetumal.

El homicidio del funcionario ocurrió en esa región peninsular y hasta ahora se desconocen los motivos y quiénes participaron en ello.

Se dio a conocer, además, que en los últimos siete meses Oficiales de Protección a la Infancia (OPI´s) del INM, que entre los grupos que se han asegurado viajaban 10 mil 135 niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados, de los cuales 9 mil 743 son centroamericanos, originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En este mismo periodo, según la dependencia, se atendieron a 5 mil 653 casos de menores de edad mexicanos que fueron repatriados desde Estados Unidos.

La migración de la niñez centroamericana se ha incrementado en un 132 por ciento durante el primer semestre de este año, en comparación con el 2018.

De Enero a Junio de 2019 las cifras preliminares indican que han sido presentados ante la autoridad migratoria 33 mil 122 niñas, niños y adolescentes, de los cuales se encontraron acompañados 24 mil 597, en tanto que 8 mil 525 estaban no acompañados; mientas que en el mismo periodo de 2018 la cifra de menores presentados fue de 14 mil 279.

Las niñas, niños y adolescentes que forman parte de este fenómeno migratorio provienen de Honduras (17 mil 34), Guatemala (10 mil 69), El Salvador (3 mil 745), y de otras nacionalidades (2 mil 274).

Este fenómeno está relacionado con el incremento del flujo de personas procedentes de Centroamérica, sobre todo de grupos de familias que migran de sus países de origen con el objetivo principal de llegar a Estados Unidos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello