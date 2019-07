Chocan Patrulla y Vehículo Particular en Pleno Centro

* Al no Respetar el Uno x Uno.

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio.- Un fuerte accidente se registró en el cruce de la 6a. Avenida Norte y 13 Calle Poniente, ya que en este lugar colisionaron una patrulla de la Policía Estatal Fronteriza marcada con el número 00189, y una camioneta Volkswagen Saveiro de color blanco.

Al lugar se presentó el Perito de Tránsito del Estado, quien dio a conocer que en este lugar existe el programa del Uno X Uno, y por eso no se puede deslindar con exactitud cuál de los conductores no respetó el programa.

Sobre el choque agregó que la patrulla circulaba de Oriente a Poniente sobre la 13 Calle Poniente, y al llegar al cruce con la 6a. Avenida Norte, choca de frente con una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, y placas de circulación del Estado de Chiapas, que transitaba de Sur a Norte sobre esta Avenida.

El conductor de la Saveiro, después del impacto pierde el control de la unidad y sale proyectado hasta estrellarse con otro vehículo, un Chevrolet Grand AM blanco, también del Estado de Chiapas, que estaba estacionado sobre su lado derecho de la 13 Poniente entre 6a. y 8a. Norte.

Al lugar se presentaron paramédicos para valorar a los conductores tanto de la camioneta particular como al de la patrulla, pero no presentaban lesiones de gravedad, así que decidieron quedarse en el sitio del accidente.

Como el Perito de Tránsito no pudo identificar al responsable del encontronazo, elaboró la documentación correspondiente para turnar este accidente al Fiscal de Juicios Orales y sea éste quien deslinde responsabilidades, ya que ninguno de los dos conductores aceptó no haber respetado el programa del Uno X Uno. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda