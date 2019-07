Fugas, Escasez de Agua y Obras Abandonadas, la Carta de Presentación de Coapatap

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio.- Desde la llegada de César García como Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), la carta de presentación de ese organismo son las fugas, escasez de agua y obras abandonadas.

Desde hace más de dos meses hay una fuga de agua frente al COBACH 08, la misma que ha sido reportada en varias ocasiones, pero ha sido desatendida.

Este viernes ya amaneció una llanta y unas piedras que algún automovilista colocó en el agujero para que otro no caiga en el enorme hoyo que ya se formó a causa de la permanente fuga de agua, la misma que ha ido dañando el pavimento.

De acuerdo con el operador del transporte público, Martín Ruiz, en la 2ª Calle Oriente, entre 3ª Avenida Sur y 5ª Privada Sur, también ya tiene varias semanas, cuadrillas de Coapatap rompieron el pavimento para introducir tubería para el drenaje.

Lo grave del caso es que ya no regresaron para tapar la zanja que cada que llueve se está haciendo profunda y obviamente, ocasiona daños a las unidades automotrices.

Dijo que ya fue personalmente a reportar a las oficinas de Coapatap y una empleada le informó que al día siguiente llegarían a tapar, pero ya pasó una semana y no se ve el interés del Director de esa dependencia por solucionar los problemas.

En la misma 2ª Oriente dejaron unas piedras y un letrero, pero tampoco han regresado a reparar el desperfecto, y así como esas, se pueden ver las diversas anomalías del Coapatap en la ciudad, concluyó Ruiz. EL ORBE / Rodolfo Hernández González