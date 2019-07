Habitantes Exigen Servicios Básicos y Seguridad en Colonia Morelos

Tapachula, Chiapas; 20 de Julio.- Habitantes de la colonia «Morelos» al suroriente de la ciudad, demandan atención por parte del Ayuntamiento ante el olvido que presenta ese asentamiento en el que urgen de patrullaje policiaco, servicios públicos y mantenimiento de calles y avenidas.

Los vecinos en voz de Olga «N», manifestaron: «pedimos a las autoridades especialmente al Ayuntamiento mayor presencia y patrullaje para inhibir a la delincuencia, pues por la zona jamás se ve una patrulla de ninguna corporación, y entonces los ladrones hacen de las suyas, no es posible que nos cataloguen como ciudadanos de quinta categoría y no puedan brindarnos seguridad como se debe, la colonia ha estado mucho tiempo olvidada, en la última campaña política se nos prometieron cosas y vemos pasar el tiempo sin que seamos atendidos».

De igual forma exigen que el Ayuntamiento haga una revisión de la situación de varios predios que se encuentran abandonados y enmontados, representando un problema al servir de basureros clandestinos o bien para que se refugien ladrones que han sido sorprendidos por los habitantes, «son muchos los terrenos que no sabemos ni quiénes sean los dueños, y el monte crece, lo que además de dar mala imagen, se convierten en basureros, criaderos de moscos por los encharcamientos y en ellos se esconden delincuentes que hemos sorprendido haciendo sus fechorías en las casas, por lo que pedimos que sean llamados los dueños de esos lotes para que cerquen y limpien sus propiedades”.

Los ciudadanos demandan también a la autoridad local que sean incluidos en el programa de bacheo y se dé mantenimiento a las calles y avenidas de la colonia, pues «esto ya no parece una colonia urbana, ya parece un pueblo rural por el mal estado de las calles, como pueden ver si hacen un recorrido, son enormes baches en los cuales incluso crece monte», expresó la declarante.

Tras muchos años de vivir en el abandono, sin recibir el beneficio de obras de infraestructura y prestación de servicios públicos por parte de la comuna municipal, los habitantes de la mencionada colonia, colindante con asentamientos como la «11 de Septiembre» e Infonavit Texcuyuapan, piden también al director de alumbrado municipal, Gabriel Rosales, que los visite o mande una cuadrilla de su personal para que vea que hay lámparas que están encendidas todo el día, pero en la noche no funcionan, además de la falta de luminarias que prácticamente los tienen en penumbras durante la noche, lo cual es propicio para que los robos a transeúnte o casas habitación se den cotidianamente, sin que ninguna autoridad intervenga. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta