Bloquean Calles en Protesta por las Altas Tarifas del Coapatap

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio.- Por enésima ocasión, cientos de usuarios del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), tuvieron que salir a las calles para manifestarse en contra de las altas tarifas que ha impuesto la administración que aún encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos,

En esta ocasión fueron integrantes del Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (MAO-LN), de diversas colonias de la ciudad.

Ellos se concentraron en las primeras horas del día afuera de las instalaciones del organismo, ubicadas en la colonia “5 de Febrero”, en donde exigían una mesa de trabajo para que atendieran sus demandas.

Luego de que pasaron las horas y no había nadie quien los escuchara, los manifestantes decidieron bloquear la 8ª Norte, entre la 23 y 25 Oriente, justo a un costado de donde se encuentran esas oficinas.

Ahí desplegaron pancartas en las que hicieron patente su repudio en contra de las disposiciones de la administración de Gurría, de aumentar los precios del agua rodada.

El vocero de esa organización social, Ángel Tercero Espinosa, dejó en claro que se vieron obligados a tomar esa postura, luego de que los directivos del Coapatap y del Ayuntamiento no les dejaron otra alternativa.

Esos incrementos son en perjuicio de todos los usuarios de ese sistema, sobre todo a miles de familias de escasos recursos económicos que habitan en colonias populares, dijo.

Los recibos están llegando oportunamente con todo y los incrementos en los precios, afirmó, aún en aquellas regiones en la que hay desabasto total desde hace mucho tiempo.

Mientras que, en los lugares en donde les envían el agua, asegura que llega con malos olores, de color oscura, contaminada y con muchas deficiencias, por lo cual muchas familias han decidido no utilizar ese líquido para la preparación de los alimentos.

Pasado el mediodía, una comisión de los manifestantes fue recibido por funcionarios de ese Comité, ante quienes expusieron que la decisión unilateral de las actuales autoridades municipales de incrementar las tarifas, estaba afectando severamente al pueblo.

Luego de un par de horas, llegaron a la conclusión de que el Coapatap no les cobrará los aumentos a esos usuarios manifestantes y que se les respetarían las tarifas anteriores.

Con ello, los integrantes del MAOLN dieron por concluida su protesta, quitaron el bloqueo y se retiraron del lugar, sin que se reportaran incidentes.

Al salir, algunos comentaron que director del Coapatap, César García Jiménez, en lugar de castigar con altas tarifas a los pobres, por qué no mejor se reducían los millonarios sueldos en el organismo y que, de inmediato, aceptaron respetarles los precios que tenía hasta el mes pasado.

La presente administración ha sido una de las que más protestas ha tenido en su contra, principalmente por problemas relacionados a la inseguridad, comercio informal, recolección de basura, contratos misteriosos, falta de obras, aumento en las tarifas del agua, pésimos servicios públicos, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello