Rambutaneros del Soconusco Afectados por Desplome de Producción y de Precios

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio.- La situación que atraviesan los productores de rambután del Soconusco, es preocupante, toda vez que en los recientes días han sido afectados por la caída de precio y por la poca producción de fruta, situación que afecta fuertemente la economía de las familias que se dedican a este cultivo.

El Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután, Alfredo López García, dio a conocer, que aún cuando esperaban una cosecha aceptable para esta temporada, el panorama no ha sido nada alentador, ya que en las huertas, la merma de fruta es considerable.

A pesar de que las lluvias atípicas registradas a principio de año provocaron un exceso de follaje en las plantaciones, se preveía cosechar para este ciclo de producción alrededor de 25 mil toneladas, pero la situación es aún más crítica.

A pesar de que se encuentran a mitad de cosecha, reportan un desplome significativo en sus cultivos, toda vez que hay huertas en donde la merma de fruta oscila entre los 50 y 60 por ciento, representando un duro golpe en el bolsillo de las familias dedicadas a esta actividad.

A esta problemática se suma la caída de los precios de comercialización de la fruta exótica, lo cual es provocado por los «coyotes» quienes en los recientes días han abaratado los costos del kilogramo de rambután, tanto para el mercado nacional, como para el mercado de exportación.

Los productores de los municipios de Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico y Cacahoatán han unificado esfuerzos para no abaratar el precio del kilogramo de rambután, pero los esfuerzos han sido insuficientes, ya que en los recientes días, el precio en el mercado nacional ha caído a 12 Pesos y para el mercado de exportación oscila en los 14 Pesos.

Por otro lado, López García, detalló que, existe una molestia generalizada entre los productores, porque hay un personaje que está usurpando el cargo de Presidente del Sistema Producto, por lo que piden a las autoridades a no dejarse sorprender por este sujeto que no los representa.

Este personaje no es ni siquiera productor, pero hace unos años secuestró a este sector y exigía apoyos a nombre los productores y nunca los entregó, incluso nunca rindió cuentas, por lo en los próximos días interpondrá una denuncia ante las instancias correspondientes, ya que, el Presidente del Sistema Producto Rambután, es Moisés Moisés Hernández, quien fue legalmente elegido en una asamblea. EL ORBE/ Marvin Bautista.