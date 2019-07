Solicitan Agilizar Trabajos de Rehabilitación en la Carretera Costera

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio.- Es necesario que las autoridades le pidan a la empresa constructora, a cargo de la reconstrucción de la Carretera Costera, que agilice los trabajos porque ya se han suscitado varios accidentes lamentables, con el fallecimiento de varias personas, señaló Eliseo Vázquez Espinosa, Presidente del Consejo de Administración de la Empresa “Autotransportes Diamante”.

Dijo que, si bien es cierto que el acomodo dentro de la cuarta transformación está costando, porque no es nada fácil al tener nuevas formas de trabajo, “sí es necesario que nos apoyen para que se agilice la reconstrucción de esta carretera para que se pueda transitar con seguridad”.

“En el caso de mi empresa con más de 25 años en el mercado aquí en Tapachula, hemos tenido varios problemas, llantas estalladas y otras que se rajan porque las condiciones del asfalto son muy malas y esa misma situación padecen quienes circulan por esa vía de comunicación que comunica con Centroamérica y con el centro del país”, agregó.

Calificó de preocupante que la empresa a cargo de la obra no agilice los trabajos y eso es negligencia, sobre todo porque ya van varias personas muertas y muchos daños materiales, hay tramos donde han dejado un solo carril.

Existe bastante tránsito de vehículos de carga, de pasajeros, transmigrantes y particulares, a lo que hay que agregarle las lluvias bastante fuertes y si a eso se le agrega el mal estado de la carretera, ahí están los resultados, dijo.

Vázquez Espinosa manifestó que Tapachula es la puerta principal desde Centroamérica y la capital económica de Chiapas, por lo que “de manera respetuosa les pedimos que agilicen los trabajos de reconstrucción, sobre todo para que le pidan a la empresa a cargo que avancen más rápido, sabemos que el fin principal es reconstruirla totalmente, lo malo es que no lo están haciendo con prontitud”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González